La mítica bola de Severiano Ballesteros retorna a La Valmuza

La IV edición del Torneo de golf LA GACETA ha sido a su vez el torneo inaugural para La Valmuza, ahora con el apellido ‘Golf Salamanca’. Una versión 2.0 de la instalación que brotara de la cabeza del legendario Severiano Ballesteros —fallecido ya hace una década—, pues fue él quien diseñó este campo y el encargado, además, de inaugurarlo: “Lo hizo con una salida desde el tee número 1. Los que tuvieron la fortuna de verlo y disfrutarlo en vivo y en directo nos han hecho llegar que ese primer golpe en este, su campo, no fue perfecto, pero más que la ejecución tuvo el valor de ser el primero de muchos. Ese recuerdo corresponde al año 2005, desde entonces han pasado 16 años y 7 desde que cerró sus puertas para abrirse de nuevo ahora gracias a Eustaquio Andrés”, reveló Juan Manuel Galante, gerente de La Valmuza Golf Salamanca.

Mientras Galante recordaba el día y la hora del bautismo de La Valmuza como campo de golf, José Ignacio Jiménez —presidente de la Federación de Golf de Castilla y León— portaba en sus manos aquella primera bola, que quedó firmada para la posteridad por Ballesteros y que ahora retorna como símbolo de vuelta a la vida a la instalación que él mismo diseñó: “Sé el esfuerzo tremendo que se ha tenido que desempeñar para que este torneo de inauguración pudiera celebrarse. A nosotros nos produce una tremenda satisfacción que Eustaquio Andrés haya emprendido esta aventura y desde la Federación vamos a apoyar a La Vamuza en todo lo que esté en nuestra mano porque es importante contar con campos nuevos, y en estos momentos no son muchos los campos de nueva andadura”

.

Eustaquio Andrés recogió la bola emocionado antes de dejarla expuesta como símbolo del ‘Ave Fénix’ en el hall de la Casa Club. “Solo quiero darles las gracias a todos por haber venido a este torneo inaugural. Gracias al staff y al club, al personal del campo que ha dado todo de sí para que podamos haber vivido este primer torneo. Para que se sepa del trabajo llevado a cabo quiero apuntar que hace tan solo 9 meses esto era todo lo contrario de lo que es ahora; una selva en la que había todo tipo de animales. Estoy muy agradecido al trabajo y el esfuerzo de todos para que esta nueva Valmuza sea lo que ya es, una realidad”, apuntó Andrés.

