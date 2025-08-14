Helena García, bronce en 1.500 metros obstáculos en el Campeonato de España, es recibida en Carbajosa La joven atleta carbajoseña visitó el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada con su medalla de bronce colgada al cuello

La joven atleta carbajoseña Helena García Quevedo visitó el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada con su medalla de bronce colgada al cuello, obtenida en la prueba de 1.500 metros obstáculos en el Campeonato de España sub 16.

La atleta, que comenzó su carrera en el club Correcaminos de Carbajosa, no ha parado de crecer como deportista hasta llegar a conseguir su más reciente hazaña, el bronce en la modalidad de 1.500 metros obstáculos en el Campeonato de España.

Una final a la que pudo acceder gracias a una amplia combinación de resultados positivos consecutivos. Con esta visita, Carbajosa reafirma su compromiso con el fomento del deporte y el reconocimiento a los talentos locales que, como Helena, llevan el nombre de Carbajosa al más alto nivel.