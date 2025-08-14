Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La joven atleta Helena García en su visita al Consistorio. EÑE

Helena García, bronce en 1.500 metros obstáculos en el Campeonato de España, es recibida en Carbajosa

La joven atleta carbajoseña visitó el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada con su medalla de bronce colgada al cuello

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Jueves, 14 de agosto 2025, 09:37

La joven atleta carbajoseña Helena García Quevedo visitó el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada con su medalla de bronce colgada al cuello, obtenida en la prueba de 1.500 metros obstáculos en el Campeonato de España sub 16.

La atleta, que comenzó su carrera en el club Correcaminos de Carbajosa, no ha parado de crecer como deportista hasta llegar a conseguir su más reciente hazaña, el bronce en la modalidad de 1.500 metros obstáculos en el Campeonato de España.

Una final a la que pudo acceder gracias a una amplia combinación de resultados positivos consecutivos. Con esta visita, Carbajosa reafirma su compromiso con el fomento del deporte y el reconocimiento a los talentos locales que, como Helena, llevan el nombre de Carbajosa al más alto nivel.

