Guerra entre Galicia y las demás federaciones: si exigen test a los equipos, no jugarán allí

La Xunta de Galicia ha modificado su normativa para las competiciones deportivas no profesionales de ámbito estatal de modalidades que puedan implicar contacto y su decisión ha hecho reaccionar a la Asociación del Deporte Español, que este jueves emitió un duro comunicado instando a que recapacite y anule algunas de las nuevas normas que no respetan el Protocolo unificado elaborado por el Consejo Superior de Deportes consensuado con todos los gobiernos autonómicos, incluido el gallego, y las federaciones deportivas españolas. Si no lo hace, estas mismas explican que pueden verse abocadas a “la adopción de acuerdos o regulaciones propias que supongan que los eventos que se debieran disputar en el ámbito territorial de Galicia hayan de celebrarse en otros lugares”.

Esta medida afectaría en primer lugar a la visita que el Salamanca UDS tendrá que hacer a La Coruña para medirse al Deportivo el fin de semana del 17 y 18 de octubre, pero sólo unos días después el Unionistas tendría que jugar en Pontevedra.

La principal medida que ha causado el rechazo de la Asociación del Deporte Español (ADESP) es la de que “la totalidad de los miembros de la expedición de los equipos y deportistas procedentes de otras comunidades autónomas que se desplacen a Galicia para participar en tales eventos, deberán realizar test serológicos o pruebas similares en origen por lo menos entre 72 y 24 horas previas a la celebración de la prueba, partido o competición”.

La ADESP entiende que esta decisión de la Xunta de Galicia supone una actuación desleal hacia el marco de actuación conjunta consensuado entre todos los agentes que han trabajado para el regreso del deporte no profesional. Ante esta nueva situación, solicita la ayuda del Consejo Superior de Deportes para que realice las labores necesarias para que el Protocolo sea respetado en todos los territorios.

Habrá que esperar a ver qué movimientos realizan tanto el Gobierno gallego por un lado como el CSD y las federaciones por el otro, ya que este mismo fin de semana ya hay partidos que deberán jugarse allí de ligas consideradas no profesionales de ámbito nacional.