Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gari Ugarte levanta el trofeo logrado. OBES

Gari Ugarte se corona en la Plaza

El corredor del Fundación Euskadi fue el más rápido en la crono y certificó el triunfo final

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:37

La 53ª edición de la Vuelta Ciclista a Salamanca élite y sub 23 llegó este domingo a su final con la confirmación de que su corredor más fuerte era Gari Ugarte. El joven ciclista (20 años cumplidos hace tres meses), que llegaba como líder a la última etapa, se llevó tanto el triunfo tanto en la crono por las calles de la capital (con una media de 52,625 km/h) que finalizó en la Plaza Mayor como en la clasificación general, enfundándose el maillot de líder de Caja Rural en el podio.

Cinco ciclistas llegaban con el mismo tiempo después de la segunda etapa entre La Alberca y Ledrada, por lo que esos poco más de 4 kilómetros iban a decidir quién era el vencedor de la Vuelta. Fueron varios los que lo intentaron, pero Gari Ugarte superó los tiempos de todos los que le habían precedido rumbo a la meta y con los 5 minutos y 1 segundos con los que concluyó la lucha contra el crono se hizo merecedor de la doble victoria. El ucraniano Maksym Bilyi y el chileno Jose Autran le acompañaron en las posiciones de honor.

Miguel Domínguez (Vigo-Rías Baixas) fue el mejor salmantino en la clasificación general (también el mejor castellano y leonés), seguido por Roberto Alonso, Juan María Cuella y Samuel Alonso. Todos ellos vivieron el momento inolvidable de recibir los ánimos de sus paisanos subiendo por la calle San Pablo y culminar la etapa y la Vuelta en la Plaza Mayor.

Con la llegada de Gari Ugarte y la entrega de premios se puso fin a una etapa de 7 años en la que el Grupo Ciclista Promesal tanto luchó por recuperar la Vuelta a Salamanca élite y sub 23. A pesar de las dificultades, Oché Alonso y sus colaboradores le han vuelto a dar la importancia que se merecía y ahora le han cedido el testigo a Carlos Castro para continuar con ella.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Diego Ventura explica muy clara la suspensión: «Que te maten un caballo no es plato de buen gusto»
  2. 2 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  3. 3 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  4. 4 Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores
  5. 5 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales
  6. 6 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  7. 7 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  8. 8 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  9. 9 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años
  10. 10 Ingresan en prisión dos detenidos por robar en el interior de varios coches en Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Gari Ugarte se corona en la Plaza

Gari Ugarte se corona en la Plaza