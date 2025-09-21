Gari Ugarte se corona en la Plaza El corredor del Fundación Euskadi fue el más rápido en la crono y certificó el triunfo final

La 53ª edición de la Vuelta Ciclista a Salamanca élite y sub 23 llegó este domingo a su final con la confirmación de que su corredor más fuerte era Gari Ugarte. El joven ciclista (20 años cumplidos hace tres meses), que llegaba como líder a la última etapa, se llevó tanto el triunfo tanto en la crono por las calles de la capital (con una media de 52,625 km/h) que finalizó en la Plaza Mayor como en la clasificación general, enfundándose el maillot de líder de Caja Rural en el podio.

Cinco ciclistas llegaban con el mismo tiempo después de la segunda etapa entre La Alberca y Ledrada, por lo que esos poco más de 4 kilómetros iban a decidir quién era el vencedor de la Vuelta. Fueron varios los que lo intentaron, pero Gari Ugarte superó los tiempos de todos los que le habían precedido rumbo a la meta y con los 5 minutos y 1 segundos con los que concluyó la lucha contra el crono se hizo merecedor de la doble victoria. El ucraniano Maksym Bilyi y el chileno Jose Autran le acompañaron en las posiciones de honor.

Miguel Domínguez (Vigo-Rías Baixas) fue el mejor salmantino en la clasificación general (también el mejor castellano y leonés), seguido por Roberto Alonso, Juan María Cuella y Samuel Alonso. Todos ellos vivieron el momento inolvidable de recibir los ánimos de sus paisanos subiendo por la calle San Pablo y culminar la etapa y la Vuelta en la Plaza Mayor.

Con la llegada de Gari Ugarte y la entrega de premios se puso fin a una etapa de 7 años en la que el Grupo Ciclista Promesal tanto luchó por recuperar la Vuelta a Salamanca élite y sub 23. A pesar de las dificultades, Oché Alonso y sus colaboradores le han vuelto a dar la importancia que se merecía y ahora le han cedido el testigo a Carlos Castro para continuar con ella.