Ganas de golf: El Torneo LA GACETA agota sus más de 200 plazas y abre lista de espera

El Torneo LA GACETA, que se disputará en La Valmuza Golf los próximos días 25 y 26 de septiembre, está siendo un auténtico éxito y en un tiempo récord se han completado las más de 200 plazas disponibles para participar en él.

El hecho de que el campeonato, que celebrará su cuarta edición, sea además el que sirva para llevar a cabo la reinauguración de La Valmuza y la cantidad de atractivos premios, cerca de cuarenta (entre los destinados a los primeros clasificados, los especiales, y otros indistintos sustituyendo al tradicional sorteo), han hecho que la inscripción haya volado en muy pocos días.

Ante la tremenda respuesta por parte de los jugadores, ya está abierto el plazo para la lista de espera.

La organización del torneo está trabajando para intentar dar cabida al mayor número de salmantinos que quieran participar en él aumentando las inscripciones. Todos aquellos que estén interesados en apuntarse a la misma pueden hacerlo tanto en las instalaciones de La Valmuza Golf como en su página web www.lavalmuzagolf.com.

El torneo está patrocinado por Angloespañola el concesionario de Jaguar y Land Rover en Salamanca, Aceinsa, José María Rozas Abogados, Universidad Pontificia de Salamanca, Energía Charra y Autoescuelas España.

Además, cuenta con la colaboración de: Tahona Delicatessen, Restaurante Aire, Carrasco Ibéricos, Bizum, Coca-cola, El Corte Ingles, One Way Idiomas, Finsa Correduría tecnica de seguros, Catalonia Plaza Mayor, Ciudad Futuro, Bar La Fresa, Resan, Coviran Zona Play, Con Sentido Gastro experiencia, Clínica Alaejos, Viveros Florjusa, Vinos la Zorra, Distribuciones DJ corral, Circus, Restaurante Rivas, D.O. Vino de Toro, Clínica Juárez, Maderas Manteca, HyD Garden, Quesos Hinojosa Felipe Hernández, Dental Ballesteros, Prosisa Lab, IV Generación Bodegas Sotoserrano, Martinica, Campus 13, Milar, Fisan, Mariteka, Paula Romero, Casa Paca, Aquatherapia Spa Center, Valdecañas, Hotal Vincci Salamanca, Decatlon, Vida & Comida, Restaurante Pucela y Castillo del Buen Amor.