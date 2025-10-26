Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los futbolistas de Unionistas celebran el triunfo en el anexo al Reina Sofía. UNIONISTAS

Unionistas suma su segundo triunfo en División de Honor

Ferreiro hizo un doblete y Adrián Jorge fue el otro goleador en la victoria frente al Sporting Hortaleza

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:02

Comenta

Unionistas doblegó (3-1) al Sporting Hortaleza gracias a los goles de Ferreiro, por partida doble, y Adrián Jorge.

Un encuentro donde Ferreiro llevó el partido al descanso con ventaja charra. Tras el paso por vestuarios, Diego Montero detuvo un penalti al cuadro visitante, después, Adrián Jorge amplió la ventaja, pero en los últimos 10 minutos llegó la tensión. Muñoz recortó distancias, pero los visitantes se quedaron con diez y Ferreiro lo aprovechó para dejar los tres puntos en casa.

Con esta victoria el equipo de Raúl Fuentes asciende a la 13ª posición del Grupo V de División de Honor y aumenta su ventaja sobre La Cruz Villanovense, Burgos y Diocesano.

