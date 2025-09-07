Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los jugadores de Unionistas en un entrenamiento. LAYA
PREVIA ARENTEIRO-UNIONISTAS

Unionistas quiere romperla fuera

El equipo salmantino visita el Municipal de Espiñedo para medirse al Arenteiro (18:15 horas)

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:20

Unionistas cumple este domingo su segundo compromiso en el Grupo I de la Primera RFEF poniendo rumbo al siempre complicado Estadio Municipal de Espiñedo para verse las caras con el Arenteiro, a partir de las 18:15 horas.

El encuentro, que cierra el segundo capítulo de Liga, cuenta con varios ingredientes para ser una verdadera contienda, ya que ambos conjuntos cayeron derrotados en sus estrenos ligueros. Ello se resume en que los banquillos esperan calmar las aguas después de una primera ajetreada semana.

En el lado charro, el equipo dirigido por Oriol Riera arriba en tierras gallegos con el zurrón vacío, aunque con buenas sensaciones. Una diana en el tiempo de prolongación evitó que los salmantinos sumasen un punto en el Reina Sofía ante el Osasuna Promesas, sin embargo, al margen del resultado final, los pupilos de Riera firmaron buenos minutos, aunque no perfectos para llevarse la victoria. La escasa acción en la zona ofensivo privó a los aficionados de cantar los primeros goles, y ahora, lo intentarán por partida doble a domicilio, ya que Unionistas afronta este domingo la primera de sus dos salidas consecutivas en la competición doméstica. Una vez resuelta la cita en Espiñedo, los blanquinegros se citarán con el Guadalajara, pero antes, enfrente espera otro equipo cuya necesidad es mayor debido a que actúa en casa.

El Arenteiro se vio superado por un eléctrico Arenas de Getxo que logró el triunfo en casa con diez sobre el verde. Y es que, también en el tramo final, los orensanos perdieron la oportunidad sumar. Ahora, los de Jesús Arribas esperan «demostrar a la afición que son un gran equipo», dijo en la previa. Dos equipos que quieren estrenar su casillero puntos es sinónimo de señor partido.

