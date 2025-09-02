Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Riera sigue con atención el trabajo de sus jugadores este martes. LAYA

Unionistas ya tiene horario para visitar por primera vez el Pedro Escartín en plenas Ferias y Fiestas

La RFEF fija el encuentro de la tercera jornada frente al CD Guadalajara para el domingo 14 de septiembre a las 18:15 horas

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:15

Unionistas ya tiene día y hora para jugar la tercera jornada de Liga del Grupo 1 de la Primera Federación. Y, en este sentido, como sucederá este segunda jornada en Caraballiño, el conjunto del Reina Sofía abordará el segundo encuentro a domicilio del curso (que se presenta a renglón seguido del desplazamiento hasta Ourense para jugar con el Arenteiro) en la jornada del domingo. La RFEF ha fijado como hora de de inicio del encuentro en el Pedro Escartín, campo el que Unionistas no ha jugado encuentro oficial hasta la fecha, a las 18:15 horas.

En los horarios fijados por la Federación, el Grupo 1 sigue librando el choque de los lunes, aunque en esta tercera jornada habrá un encuentro en viernes; el que jugarán el Barakaldo y el Arenas de Getxo en Lasesarre a partir de las 21:30 horas.

En la jornada del sábado 13 de septiembre se disputarán tan solo un encuentro, el AD Mérida vs Celta Fortuna (18:30), mientras que el resto de la jornada 3 se jugará en domingo con 3 choques a las 12:00 (Bilbao Athletic-Real Madrid Castilla, Real Avilés-Osasuna Promesas y Ourense CF-Talavera), uno a las 16:00 (CP Cacereño-Arenteiro), otros dos a la hora de Unionistas (Pontevedra-Tenerife y Zamora CF-CD Lugo) y el final a las 20:30 hora entre el Racing de Ferrol y la SD Ponferradina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  2. 2 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  3. 3 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  4. 4 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  5. 5 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  6. 6 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  7. 7 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  8. 8 Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller
  9. 9 Un QR para calcular los tiempos en el Hospital: «¿Cuánto tarda mi análisis?»
  10. 10 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Unionistas ya tiene horario para visitar por primera vez el Pedro Escartín en plenas Ferias y Fiestas

Unionistas ya tiene horario para visitar por primera vez el Pedro Escartín en plenas Ferias y Fiestas