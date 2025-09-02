Unionistas ya tiene horario para visitar por primera vez el Pedro Escartín en plenas Ferias y Fiestas La RFEF fija el encuentro de la tercera jornada frente al CD Guadalajara para el domingo 14 de septiembre a las 18:15 horas

Iván Ramajo Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 17:15

Unionistas ya tiene día y hora para jugar la tercera jornada de Liga del Grupo 1 de la Primera Federación. Y, en este sentido, como sucederá este segunda jornada en Caraballiño, el conjunto del Reina Sofía abordará el segundo encuentro a domicilio del curso (que se presenta a renglón seguido del desplazamiento hasta Ourense para jugar con el Arenteiro) en la jornada del domingo. La RFEF ha fijado como hora de de inicio del encuentro en el Pedro Escartín, campo el que Unionistas no ha jugado encuentro oficial hasta la fecha, a las 18:15 horas.

En los horarios fijados por la Federación, el Grupo 1 sigue librando el choque de los lunes, aunque en esta tercera jornada habrá un encuentro en viernes; el que jugarán el Barakaldo y el Arenas de Getxo en Lasesarre a partir de las 21:30 horas.

En la jornada del sábado 13 de septiembre se disputarán tan solo un encuentro, el AD Mérida vs Celta Fortuna (18:30), mientras que el resto de la jornada 3 se jugará en domingo con 3 choques a las 12:00 (Bilbao Athletic-Real Madrid Castilla, Real Avilés-Osasuna Promesas y Ourense CF-Talavera), uno a las 16:00 (CP Cacereño-Arenteiro), otros dos a la hora de Unionistas (Pontevedra-Tenerife y Zamora CF-CD Lugo) y el final a las 20:30 hora entre el Racing de Ferrol y la SD Ponferradina.