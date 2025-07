Unionistas, a cuatro fichajes de cerrar la plantilla: «Tenemos otras prioridades, pero el ofrecimiento de Rabadán lo valoramos»

Iván Ramajo Salamanca Martes, 29 de julio 2025, 13:35 Comenta Compartir

El mercado de Unionistas está a cuatro jugadores de cerrarse, salvo giro radical de la planificación. Así lo ha asegurado el director deportivo blanquinegro, Antonio Paz, quien apuntó que los puestos que restan por llegar al vestuario de Oriol Riera son un defensa central, un pivote y un hombre de ataque, «que podría ser delantero o extremo», además de un medio que está «muy cercano». Este último es el sub23 Juanma Lendínez, nombre avanzado por Villardón, y que se encuentra en plenas negociaciones con su club actual, el Granada de Segunda División, para rescindir su contrato.

«Estamos muy contento con los últimos movimientos que hemos hecho», señaló Paz, que no rehuyó abordar sin paños calientes otro de los nombres propios de las últimas horas en el mercado de Unionistas, David Rabadán. El exjugador blanquinegro, que rechazó una oferta de renovación del club del Reina Sofía, ha vuelto a la mesa de la dirección deportiva después de que el acuerdo que alcanzó con el Marbella se haya roto, según desveló el experto en mercado Ángel García, por un cambio de condiciones contractuales tras pasar por el quirófano. «No me gusta personalizar. En Marbella no se ha podido concretar la operación y nos pusieron en sobre aviso de que existe la posibilidad de que vaya a buscar otro equipo. Por perfil y posición ahora mismo estamos buscando otras prioridades, aunque ese ofrecimiento lo valoramos como otros que nos llegan», concluyó.