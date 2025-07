Unionistas comienza la ronda de presentaciones: «Cuando tuve noticias del interés de Unionistas no tuve dudas»

Jaime García Salamanca Viernes, 18 de julio 2025, 12:18 Comenta Compartir

El lateral diestro Víctor Olmedo, que llegó procedente del Yeclano Deportivo, se convirtió en el primer fichaje de Antonio Paz, y en la mañana de este viernes el alicantino fue presentado junto con el segundo refuerzo del mercado estival, el guardameta Unai Marino. Antes de poner en el escaparate a los dos nuevos futbolistas blanquinegros, el director deportivo Antonio Paz realizó una lectura del mercado, así como las próximas parcelas a reforzar tras la salida, no oficial, de Mikel Serrano.

Víctor Olmedo fue claro en sus primeras palabras: «En cuanto supe la noticia del interés se Unionistas no tuve dudas, me llamaba mucho el ambiente del Reina Sofía, lo conocía ya de antes por eliminatorias como la del Barça o Villarreal», añadiendo que: «Un club de este calibre, donde la afición te arropa, cuando uno recala en un equipo pregunta. Y todo el mundo me habló bien del club. Se dieron todos los condicionantes para venir y no tuve dudas».

Además, se caracteriza por «ser un lateral con buen pie, manejo de balón. Me adapto a las diferentes circunstancias que nos pida el míster. Ser protagonista con el balón, pero sin perder la parte defensiva».

Por otro lado, Unai Marino recordó su primer día en el Reina Sofía como rival el pasado curso. «Antes de venir al Reina me dijeron que iba a alucinar y así fue. Luego me enteré que fue la entrada que menos gente fue al campo y aluciné más. Todo el mundo me habla del ambiente en la ciudad y estadio y tengo ganas de conocerlo. Cuando acabó el año me interesó mucho el proyecto, fue en una mañana y los dos teníamos ganas de unir nuestros caminos», dijo.

Ampliando con: «He tenido varios compañeros que han pasado por aquí y todos me han hablado muy del club. Los primeros días que llevamos se ve que es un club especial del futbol español y con ganas de hacer crecer a sus jugadores».

Antonio Paz confirma que se está trabajando en la salida de Mikel Serrano

«Estamos trabajando en ello, se va a realizar. Ya sabemos como es el club, somos un club trampolín para los jugadores que lo hacen bien. Un filial de Primera División ha llamado su puerta y son operaciones que hay que hacer. Al final el jugador quería y es un éxito más de Unionistas. Fue una apuesta de Rubén y ahora tiene ese beneficio», explicó el director deportivo. «Si no los disfrutamos sobre el verde, al menos tener ese beneficio. Tocará reinvertir en esa parcela porque Mikel jugaba en dos posiciones, también esto da ese empujón a aquellos jugadores que constaba llegar. Estamos en sintonía con el míster, y no vamos a sobre pagar», concluyó.