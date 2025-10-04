Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Explosivo esfuerzo de Ramiro Mayor en una ronda de pases junto a Carlos de la Nava y Álvaro Santiago. LAYA
PREVIA

Unionistas - Celta Fortuna: una victoria imprescindible

El filial vigués, que es su bestia negra, llega lanzado con tres victorias seguidas

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:20

Comenta

Una victoria es imprescindible para Unionistas. Ganar hoy al Celta Fortuna (estadio Reina Sofía, 18:30 horas) se antoja verdaderamente importante para los de Mario Simón, pese a que en la sexta jornada la trascendencia de los resultados sea siempre tan relativa. Con todo y con eso, estos tres puntos que los blanquinegros ponen en juego tienen mucho significado, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

La caldeada e incierta atmósfera en la que el conjunto blanquinegro lleva instalado desde antes, incluso, de empezar su quinta temporada en la Primera Federación no puede traer nada bueno. Por eso, la urgencia de una victoria que sume tres puntos a un casillero casi desierto y acerque cierta tranquilidad.

El encuentro de hoy frente a una de las 'bestias negras' a las que cada temporada se enfrenta Unionistas desde que aterrizó en el fútbol de bronce —la estadística de 2 partidos ganados frente al filial celeste en 12 choques, 1 de 6 en casa— añade complejidad. «Es uno de los mejores equipos del Grupo, un filial con una idea muy marcada, con jugadores que pronto veremos en Primera División. Es un equipo muy dinámico, viene en un buen momento, en línea positiva tras un buen comienzo de Liga. Para mí es uno de los equipos más completos del grupo, a pesar de su juventud», contextualizó Mario Simón sobre un filial celeste que llega en racha: tres triunfos en las tres últimas jornadas.

Pese a ello, el vestuario está convencido de que la victoria va a llegar. Por trabajo, y porque de cara tiene un Reina Sofía que se antoja clave en el devenir de este arranque de octubre y del primer tercio de la temporada. Los de Simón no solo jugarán hoy en su feudo del barrio de La Vega, sino que lo harán también el próximo sábado frente a la AD Mérida.

Dentro de lo estrictamente deportivo, la gran duda que se despejará con la conformación del once es cuál será la apuesta ofensiva de Simón: si De la Nava jugará solo o acompañado. «El trabajo de Carlos nos convence y, a nivel ofensivo, hemos mejorado en los dos últimos partidos, con cuatro goles. Él aporta situaciones beneficiosas, aunque no marque. Al mismo tiempo, tanto Pachón como Pérez están creciendo y eso nos da opciones. Lo importante es tener alternativas arriba y decidir según lo que pida cada encuentro», señaló un técnico que no podrá contar con Piñán ni con Palmero.

