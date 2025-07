Unionistas anuncia los precios de las entradas para el derbi contra el Salamanca UDS

Elena Martín Salamanca Miércoles, 30 de julio 2025, 12:46 Comenta Compartir

El derbi salmantino vuelve a escena. El próximo sábado, 9 de agosto, Unionistas y Salamanca UDS se verán las caras en el Reina Sofía a partir de las 20:00 horas, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa RFEF en su etapan autonómica.

De cara al choque, el club ya ha hecho pública toda la información relativa a la venta de entradas, con condiciones especiales para socios y un protocolo de acceso diferenciado con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Entradas para socios: reserva prioritaria y precios reducidos

Los socios de Unionistas podrán acceder en condiciones preferentes. Los socios PRO y colaboradores tienen incluida la entrada en su abono de temporada, por lo que podrán entrar al estadio con su carnet habitual.

El resto de socios deberán adquirir entrada a precio reducido, con reserva prioritaria desde el jueves, 31 de julio, a las 10:00 horas hasta el lunes, 4 de agosto, a las 21:00 horas. Pasado ese plazo, se mantendrá el precio rebajado, pero sin garantía de conservar su localidad asignada, que podrá liberarse para la venta general.

Los precios para socios son los siguientes:

- Simpatizantes: 10 euros (sin computar dentro de sus dos entradas gratuitas anuales).

- Adultos: 5 euros.

- Jóvenes: 3 euros.

- Infantiles: 1 euros.

Las entradas se podrán adquirir de tres formas:

- Tienda oficial (Rúa Mayor, 43): de lunes a viernes (10:00–14:00 y 18:00–21:00) y sábados (10:00–14:00). Solo pagos en metálico.

- Online: a través del enlace disponible en la web oficial, desde el 31 de julio a las 10:00 horas.

- Taquilla del Reina Sofía: el mismo día del partido, desde las 19:00 horas (solo para zonas no agotadas; Panelais numerada no disponible).

Entradas para el público general: solo venta online

A partir del martes, 5 de agosto, a las 10:00 horas, se abrirá la venta para el público no abonado, exclusivamente a través de la plataforma online oficial, hasta el viernes, 8 de agosto, a las 21:00 horas.

Los precios para no socios serán:

- Entrada adulto: 25 euros.

- Entrada infantil (menores de 12 años): 15 euros.

Por motivos de seguridad, todos los aficionados del Salamanca CF deberán adquirir su localidad en la zona de Fondo Este, destinada exclusivamente a la afición visitante.

Accesos y distribución dentro del estadio

Se establecerá un protocolo de acceso diferenciado para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad del encuentro:

Los socios y aficionados de Unionistas accederán por la entrada principal de la Avenida Carlos I. Una vez dentro, deberán circular únicamente por el lado derecho del estadio (Tribuna Panelais), incluso si su localidad corresponde al Fondo de Animación o Tribuna Sur. No estará permitido el paso por el lado izquierdo ni atravesar el Fondo Este.

Los aficionados del Salamanca CF lo harán por la entrada secundaria situada en la Avenida Hilario Goyenechea, quedando ubicados en el Fondo Este.

Es obligatorio que cada espectador se ubique en el asiento o zona indicada en su carnet o entrada. Los socios del Fondo Este y los simpatizantes serán reubicados en otras zonas disponibles, información que el club proporcionará en los días previos al encuentro.

Liberación de localidades

Para este encuentro, no se activará la liberación de asientos. Solo en caso de una alta demanda inesperada, el club podrá solicitar a los socios PRO y Colaboradores que no asistan que liberen su localidad para facilitar la asistencia de otros aficionados. El resto de socios no necesitan liberar. Si no adquieren entrada en plazo, su localidad se pondrá a la venta automáticamente a partir del 5 de agosto.