«¿Un sueño? Que Unionistas sea dominador de los partidos. Eso nos llevaría a una temporada bonita»

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 06:30 Comenta Compartir

Oriol Riera (Vic, Barcelona, 3 de julio de 1986) confía en su equipo al máximo de cara al inicio liguero, pero advierte de que va a ser una temporada muy dura.

Oriol, a tres días para empezar la liga, ¿cuáles son las sensaciones?

—Yo creo que ha sido una pretemporada muy buena en términos de conocimiento de lo que tenemos, de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestras debilidades, de entender lo que tenemos entre manos, ya no el cuerpo técnico, sino los jugadores también. Y creo que el equipo está preparado para empezar a competir, sabiendo que tiene que mejorar muchísimas cosas, pero que está en el camino para hacerlo.

Es difícil hablar de un porcentaje, pero si pudiera, ¿cómo llega Unionistas a este primer partido?

—Yo creo que llega bien, como llegará Osasuna Promesas. Un partido en Primera RFEF muchas veces es 50/50, donde el factor campo a veces ayuda mucho. Al final es entender que la Primera RFEF conlleva que el equipo debe ser estable, que no se puedan cometer errores individuales porque pasan factura, y que el equipo debe aprender de eso, sabiendo la juventud que tenemos.

No sé si es de pensar un poco más allá o le gusta el mensaje de partido a partido.

—El objetivo es que la gente esté sonriendo aquí en mayo y que se lo pase bien en las últimas jornadas y que el equipo llegue con tranquilidad. Pero al final, lo que buscamos es que con las armas que tienes, intentar que el equipo sea lo más sólido posible, lo más estable, y que compita de verdad. Cosas que a lo mejor faltaron otros años, pues que la gente se vea representada por este equipo con una identidad muy sólida, y que guste la intensidad con la que van. Así que, bueno, al final más que ir partido a partido es ir viendo que el equipo semana a semana va progresando, va mejorando. Sabemos y tenemos identificadas cuáles son nuestras debilidades y a partir de ahí trabajarlas.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la pretemporada?

—Yo creo que es un equipo donde realmente todo lo que le dices lo asumen. Somos muy, muy, muy exigentes como cuerpo técnico y los jugadores lo están siendo con ellos mismos también, y eso es muy, muy, muy importante, porque creo que el crecimiento pasa en tener esa autocrítica positiva, esa autocrítica de querer ser mejor. Tenemos un equipo muy joven y todos ellos quieren ser mejores. Y eso a mí es algo tan, tan, tan positivo porque a partir de ahí, todos los conceptos, comportamientos, todo lo que podamos ver, lo quieren asumir. A veces algunos tardan más, otros tardan menos, forma parte del proceso, pero sí que veo que los chicos van con las orejas abiertas para, bueno, para hacer cosas diferentes a las que no están acostumbrados.

¿Y lo que menos, si se puede decir?

—Bueno, lo que menos me lo guardo para mí y para los jugadores, que ya lo saben. A mí me gusta ser muy comunicativo con ellos, que sepan lo que estoy pensando en todo momento, no me gusta guardarme nada y saben realmente nuestras debilidades o nuestras situaciones débiles, más que debilidades concretas.

¿Juega ya Unionistas parecido, en el camino a lo que quiere Oriol Riera que haga?

—No, no, yo creo que aún estamos al 50% de lo que busco. Sí que es cierto que los chicos a seis semanas vista de la de hoy, tampoco esperaba que asumieran tan rápido muchos de los conceptos que estamos buscando y eso, el cuerpo técnico, lo hemos asumido, incluso hemos podido dar más información más rápida. En eso estamos muy, muy, muy sorprendidos. Pero yo creo que aún estamos a años luz de lo que queremos ser. Un equipo más dominador en todas las facetas, cada vez más dominante y que podamos jugar más tiempo a campo contrario, que quedemos dominando muchos partidos. A veces no somos conscientes del potencial que podemos llegar a tener y de lo que podemos condicionar a los rivales también. Al final es una liga donde hay mucho jugador que, algunos vienen de arriba para abajo, que llevan muchos años en los equipos, muchas en las categorías, y que el factor de la experiencia aparece y que ellos lo tienen que coger lo más rápido posible.

¿Cuántas ganas tiene de vivir un partido oficial de liga en el Reina Sofía?

—Muchas, muchas. Por el ambiente que se vivió el día del Salamanca ya fue grande. Y muchos ya dijeron que eso era nada comparado con lo que se podría vivir un día de liga. Así que yo con muchas ganas de que la afición se sume a lo que intentamos hacer. La verdad es que intentamos que la gente se sienta identificada cuando venga aquí al estadio, que nos ayude, porque somos un equipo muy, muy, muy joven donde a veces nos pasará factura esa juventud y creo que con la ayuda de la gente que, sobre todo en casa, que apriete, que nos ayude, que en momentos de dificultad que los tendremos, nos ayude y apriete al equipo.

¿Qué le dice a los aficionados de Unionistas, o qué les pide?

—Pues les digo que va a ser una temporada difícil, va a ser una temporada complicada, y para ello necesitamos su apoyo. Yo creo que necesitamos que en cada presión, en cada aliento, en cada situación de esfuerzo que hagan los chicos, ellos estén ahí, apoyando, apretando, ayudándonos, condicionando al rival lo máximo posible.

La última: ¿un sueño para esta temporada?

—A mí me gustaría ver que el equipo sea dominador de los partidos, que se tenga esa sensación desde fuera, que que estamos dominando el partido, porque yo sé que con esto nos va a nos va a llevar a estar en una situación y tener una temporada bonita. Y para mí eso es importante, ver que el equipo crece, ver que el equipo cada vez es más compacto, cada vez está mejor trabajado, cada vez se entiende más, y que y que vienen rivales y que seguimos dominando los partidos con y sin balón. Para mí ese es el sueño real que tengo y que me gustaría verlo, porque sé que esto nos va a llevar a otras cosas.