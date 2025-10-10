«Me sorprende mucho el inicio de Unionistas, no tiene tan mal equipo»

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 10 de octubre 2025, 09:45 Comenta Compartir

La legión de exjugadores de Unionistas que mañana aterriza vestidos de romanos en el Reina Sofía no es pequeña: Raúl Beneit, Miki Muñoz, Pablo Cacharrón y Eudald Vergés. A este último apenas le ha dado tiempo a tomar distancia de su marcha del estadio de La Vega. Menos de cinco meses después, y con solo 532 minutos como jugador de la AD Mérida, está de vuelta «a casa».

¿Salamanca le persigue? Lo digo porque jugó contra su exclub en la recta final de la pretemporada y ahora vuelve en este comienzo de Liga...

—No es perseguirme, pero es verdad que parece que no me he acabado de ir del todo. Lo de la pretemporada me sorprendió, porque anda que no hay equipos... Y ahora, volviendo al Reina Sofía, todo se magnifica; no es lo mismo que este partido hubiera sido en nuestro estadio en la primera vuelta. Todo ha llegado muy pronto con Unionistas.

El recuerdo de la goleada de pretemporada también. ¿Qué queda de esa AD Mérida a la que luego le ha costado arrancar en Liga?

—Pues todo. Somos lo mismo. Somos un equipo muy alegre, muy ofensivo, que lleva el protagonismo del partido y que arriesga. Es verdad que hemos pasado un bache que parece que ensombrece la idea, pero para nada. El equipo sigue teniendo muy buena pinta.

Como todo está muy reciente, ¿le ha sorprendido el inicio de Unionistas?

—Sinceramente, muchísimo. De verdad que, desde fuera, se sabe que no hay tan mal equipo como parece ahora. Estoy convencido de que van a tirar para arriba, de que este inicio quedará en una anécdota y más sabiendo cómo es el Reina Sofía.

¿Qué le cuentan los compañeros de todo lo vivido —que es más que una anécdota—, con la marcha del entrenador incluida?

—Personalmente, la situación la veo peculiar. Es raro empezar y que se vaya el entrenador a otro equipo, con tantos compañeros nuevos y con lo que cuesta juntarlos. Pero luego, las sensaciones que ellos me transmiten son las que te digo. De hecho, sé que están contentos con el nuevo entrenador, que trabajan bien y que respiran optimismo.

¿El que pudo faltar en la recta final de la temporada pasada?

—Pues, francamente, sí. Yo, mirándolo con el tiempo, he reforzado la idea de haber sido feliz en el club, pese a ese final. No voy a negar que el regusto de los últimos partidos se queda, pero si se analiza toda la temporada, es buena. Yo tengo grabado el partido contra el Rayo Vallecano en Copa: no pasamos, pero fue un encuentro para guardar toda la vida. Luego hay que sumar lo especial que te hacen sentir; en mi caso, con las comidas en El Guinaldo. Para mí, Unionistas siempre será casa.

¿Entonces qué pasó con usted y su oferta de renovación?

—Fui sincero desde el principio, desde el momento en el que me transmiten que en su idea para esta temporada estoy. Si no lo descarté de primeras fue precisamente por lo que hablaba, pero también fui claro: creía que era el momento de dar un paso en mi carrera. Tuve ofertas de otros clubes que rechacé, hasta que apareció el Mérida y su propuesta encajaba en mi idea. Fútbol.