Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Primera RFEF tras la decimoquinta jornada
Unionistas (11º) pierde una posición y queda a seis puntos del playoff de ascenso, pero mantiene dos puntos por encima del descenso
Salamanca
Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:38
Unionistas se mantiene en la zona templada de la tabla, tras empatar con polémica en el estadio Reina Sofía por 2-2 frente a la SD Ponferradina. Con este resultado, el conjunto de Mario Simón se sitúa en undécima posición, con 19 puntos, a falta de 4 encuentros para cerrar la primera mitad de la temporada.
Esta puntuación coloca a Unionistas a seis puntos del playoff -la quinta plaza ahora está en posesión del Real Madrid Castilla, con 25 puntos- y dos por encima del descenso, la misma renta que tenía la jornada anterior.
La Liga la sigue comandado el Tenerife con 32 puntos, Celta Fortuna, Racing de Ferrol, AD Mérida y el citado filial blanco completan los puestos de fase de ascenso.
Los puestos de Copa del Rey son para el Real Avilés (24 puntos y sexto clasificado) y Pontevedra (21 y 8º en la tabla), por lo que Unionistas está a tan solo dos de estos puestos.
Misma distancia que mantiene sobre el descenso, en el que se encuentran inmersos Osasuna Promesas y CD Guadalajara, con 17 puntos ambos, Cacereño, Arenteiro y Talavera.
RESULTADOS DE LA JORNADA 15ª
Arenas Club 3 — Bilbao Athletic 1
Arenteiro 1 — Talavera 0
Barakaldo 1 — Real Avilés 2
Cacereño 0 — Racing Ferrol 1
Celta Fortuna 1 — Pontevedra 2
Guadalajara 1 — Osasuna Prom. 0
Lugo 2 — Tenerife 2
Mérida 3 — Ourense 2
Unionistas 2 — Ponferradina 2
Zamora 2 — RM Castilla 2
PRÓXIMA JORNADA
Unionistas se enfrentará este próximo domingo, 16:00 horas, al Racing de Ferrol en A Malata, en el que será el último desplazamiento para los blanquinegros del año 2025.