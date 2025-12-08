Así queda la clasificación en el Grupo 1 de la Primera RFEF tras la decimoquinta jornada Unionistas (11º) pierde una posición y queda a seis puntos del playoff de ascenso, pero mantiene dos puntos por encima del descenso

Iván Ramajo Salamanca Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

Unionistas se mantiene en la zona templada de la tabla, tras empatar con polémica en el estadio Reina Sofía por 2-2 frente a la SD Ponferradina. Con este resultado, el conjunto de Mario Simón se sitúa en undécima posición, con 19 puntos, a falta de 4 encuentros para cerrar la primera mitad de la temporada.

Esta puntuación coloca a Unionistas a seis puntos del playoff -la quinta plaza ahora está en posesión del Real Madrid Castilla, con 25 puntos- y dos por encima del descenso, la misma renta que tenía la jornada anterior.

La Liga la sigue comandado el Tenerife con 32 puntos, Celta Fortuna, Racing de Ferrol, AD Mérida y el citado filial blanco completan los puestos de fase de ascenso.

Los puestos de Copa del Rey son para el Real Avilés (24 puntos y sexto clasificado) y Pontevedra (21 y 8º en la tabla), por lo que Unionistas está a tan solo dos de estos puestos.

Misma distancia que mantiene sobre el descenso, en el que se encuentran inmersos Osasuna Promesas y CD Guadalajara, con 17 puntos ambos, Cacereño, Arenteiro y Talavera.

RESULTADOS DE LA JORNADA 15ª

Arenas Club 3 — Bilbao Athletic 1

Arenteiro 1 — Talavera 0

Barakaldo 1 — Real Avilés 2

Cacereño 0 — Racing Ferrol 1

Celta Fortuna 1 — Pontevedra 2

Guadalajara 1 — Osasuna Prom. 0

Lugo 2 — Tenerife 2

Mérida 3 — Ourense 2

Unionistas 2 — Ponferradina 2

Zamora 2 — RM Castilla 2

PRÓXIMA JORNADA

Unionistas se enfrentará este próximo domingo, 16:00 horas, al Racing de Ferrol en A Malata, en el que será el último desplazamiento para los blanquinegros del año 2025.