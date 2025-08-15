«Nos preocupa, y mucho, el estado actual del césped» Ayuntamiento y club trabajan a destajo para recuperarlo cuanto antes y cumplir con el plazo de la cita contra el Osasuna Promesas, que tendrá lugar en 15 días

La Gaceta Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 19:51

Pese al triunfo en el derbi de la segunda jornada de la liguilla Regional de la Copa RFEF, en Unionistas hubo una imagen que no gustó nada: el estado actual del césped en el estadio Reina Sofía.

A 15 días de poner en juego el balón de manera oficial sobre el verde del feudo salmantino, la preocupación es importante y desde la entidad del barrio de La Vega no rehúyen a la hora de admitir que el campo, actualmente, no está en buenas condiciones. Bien es cierto que los blanquinegros confían en llegar al primer partido liguero con una cara bien distinta del tapete.

Para ello, Ayuntamiento y club trabajan a destajo para recuperarlo cuanto antes. Y es que, las conversaciones, y el trabajo, entre ambos invitan a pensar que, en un plazo de 15 días, el tapete tendrá otro rostro. Operarios sometieron al césped a un tratamiento y resembrado para cumplir con el plazo de la cita contra Osasuna B, y desde el club salmantino se mantiene la calma ante el incesante trabajo del Ayuntamiento por recuperar el buen estado que ofrecía.