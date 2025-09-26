Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del primer partido de Unionistas de División de Honor en el anexo al Reina Sofía. LAYA

Otro paso adelante para Unionistas: el Juvenil también juega contra el Real Madrid

El equipo de División de Honor se enfrenta este sábado en Valdebebas a varias de las futuras estrellas del fútbol español

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:47

Si el ascenso del equipo juvenil A de Unionistas a División de Honor -categoría en la que sólo han militado la UDS y el Santa Marta en toda la provincia- ya fue un acontecimiento, premiando el trabajo de tantos años en la cantera, este sábado se vivirá un nuevo paso adelante con el enfrentamiento frente al Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Los jugadores salmantinos, en la tercera jornada del curso, se van a enfrentar a varias de las futuras estrellas del fútbol español.

Si el primer equipo de Unionistas ya se midió al Real Madrid en aquel histórico choque de Copa del Rey en la temporada 2019/20 en Las Pistas, que terminó con el resultado de 1-3, y a su filial en Segunda B (2018/19) y Primera Federación (2022/23), ahora será el turno de los juveniles.

En las dos visitas a Valdebebas, Unionistas se enfrentó a jugadores ya consagrados, entre los que destaca, sin duda, Vinícius. Fran García, De Frutos, Arribas o Rafa Marín fueron algunos de los otros.

Este sábado, a partir de las 11:30 horas (el encuentro se podrá ver en Real Madrid TV), llega el duelo frente a un Juvenil A del Real Madrid que ha ganado sus dos partidos de liga (3-0 al Rayo Vallecano y 0-2 al Burgos) y el de la Youth League (3-2 contra el Olympique de Marsella). En una plantilla plagada de internacionales en las categorías inferiores, llaman la atención los hijos de dos históricos: Enzo y José Reyes, cuyos padres son Marcelo y José Antonio Reyes.

Dos derrotas lleva Unionistas juvenil en su estreno en la División de Honor: 2-1 contra el Getafe y 1-3 frente al Alcobendas, este con mucha polémica por las decisiones arbitrales, que perjudicaron de forma notable al equipo de Raúl Fuentes. Adrián Álvarez y Ferreiro han sido de momento los goleadores de Unionistas en la máxima categoría del fútbol juvenil español.

