Mensaje unánime de la plantilla de Unionistas: «En casa hay que ser muy fuertes»

Unionistas comienza este sábado un mes de octubre de competición donde en el Reina Sofía deben regresar los cantares de feudo inexpugnable, ya que de los cuatros compromisos que afronta, tres de ellos tendrán el estadio salmantino como escenario de la acción. Es por eso que, desde que se regresó de Getxo, en el vestuario blanquinegro se han tatuado el siguiente mensaje: «En casa hay que ser muy fuertes».

Atrás, dejan un comienzo de curso que se ha saldado con tres puntos de quince disputados, y con los blanquinegros sin salir de la zona roja de la tabla cumplidos cinco partidos. Además, con una última cita que hizo mucho daño por el cómo se fraguó la derrota en Gobela, ya que el partido dejó la siguiente lectura: «El otro día no hicimos mal partido, pero no pudimos ganar», cuentan. Por lo que, una vez iniciada la semana de trabajo con la vista en el Celta Fortuna, los blanquinegros tienen «muchas ganas» de regresar a casa para mantener las buenas sensaciones del día contra el Real Avilés.

«Seguir con la buena racha del último día es el objetivo, y ojalá podamos conseguir los tres puntos».

El filial vigués será la primera de las dos pruebas consecutivas que tiene Unionistas en casa, y aunque tan solo se han cumplido cinco capítulos de Liga, la plantilla ya lo etiqueta como «partido muy importante» el de este sábado. «Estamos todavía en el inicio, pero todos los puntos que consigamos ahora, pues, no los echaremos de menos más adelante», añaden. A la par de los aficionados, coinciden en que «no hemos empezado bien» y para cambiar dicho arranque se presupone vital el apoyo de la afición porque como reiteran «tenemos que conseguir victorias y en casa nos tenemos que hacer muy fuertes», añadiendo sobre la cita liguera: «Confiamos en que en casa podamos conseguir la victoria». Después de cumplir más de una hora de sesión de vídeo antes de saltar al entrenamiento de ayer, y después de completar casi la totalidad de la semana de trabajo: «Sabemos que va a ser un partido difícil, ellos son un gran equipo, pero bueno, tenemos nuestras armas y hay llevar el partido a nuestro terreno». Algunas de esas herramientas para doblegar al Celta B ya las mostraron los charros en el enfrentamiento de la pasada temporada, que acabó con triunfo de Unionistas. «Salió un buen partido, y salió así por los méritos que hicimos colectivamente», zanjan.