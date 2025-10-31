Mario Simón antes de visitar Lezama: «Estamos ante una de las mejores canteras de España» El entrenador de Unionistas habló de la actualidad del conjunto charro antes de verse las caras con el Bilbao Athletic

La Gaceta Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El técnico de Unionistas, Mario Simón, compareció ante los medios de comunicación antes de medirse con el Bilbao Athletic, en un partido que tendrá lugar este sábado en Ledesma, correspondiente a la décima jornada en el Grupo I de la Primera Federación.

Lectura del próximo partido

«Todavía no miro la clasificación. Es partido importante como todos los demás y con una dificultad máxima. El equipo, a pesar de encontrarse en esa situación (descenso), transmite todo lo contrario, buenas sensaciones y capacidad de ir creciendo. Por lo tanto, a día de hoy no le damos esa importancia a la clasificación. Pero queremos seguir como todos los partidos que estamos haciendo. Intentar ganar, intentar mejorar en situaciones de juego, y sobre todo, sumar los tres puntos que son fundamentales»

Solución a las bajas en el lateral izquierdo (Prada y Palmero)

«Tenemos varias opciones más pues como la de Farru, como la de Hugo donde nos puede encontrar un poco pues ese acomodo en el lateral izquierdo. Por lo tanto, creo que cuando uno está en esta situación con ambas bajas en ese lateral izquierdo que tenemos pues tenemos que intentar buscar soluciones internas»

Rendimiento de Piñán

«Estamos muy contentos con el trabajo de los que nos están participando de inicio, porque creo que cada día nos pone más complicado, pues en este caso, cuando hay que hacer alguna convocatoria, como pasó en Tenerife. Él (Piñán) se perdió parte de la pretemporada, por su lesión, pero está un poco ya al mismo nivel que los compañeros. Muchas veces no es fácil entrar cuando toca entrar al banquillo, por el ritmo del partido, pero creo que los que están entrando, están entrando con una intensidad y un nivel bastante bueno»

Jugadores con menos minutos

«Hay jugadores que están teniendo menos minutos pero con mi llegada hay jugadores de los que ahora están siendo muy importantes o titulares y tampoco tuvieron esas primeras jornadas por lo tanto creo que ellos tienen que verse un poco reflejados en esas situaciones de jugadores que en el inicio conmigo no tuvieron minutos o no fueron titulares y que han sido capaces de dar un poco la vuelta con su trabajo diario. Aprovechando un poco las oportunidades que han tenido. Por lo tanto, creo que me lo ponen muy fácil porque son muy buen grupo a nivel deportivo y a nivel humano»

Próximo rival: Bilbao Athletic

«Estamos ante una de las mejores canteras de España, eso es sabido, no hay ninguna duda. Está en dinámica ahora mismo negativa, que todos los equipos seguramente lo tendrán a lo largo de la temporada. Por potencial, es un equipo joven y no me cabe duda de que su puesto no es ese, su puesto seguramente es mitad de la tabla para arriba, nosotros hemos analizado muy bien esos partidos donde merecieron más»

Más sobre el filial del Athletic

«Sabemos que tenemos un encuentro y una dificultad máxima como pasa en la categoría, es decir que al final ir a Lezama no es más fácil que ir a Tenerife ni mucho menos, creo que todos tienen una dificultad muy alta y por lo tanto tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para intentar traer los tres puntos, que es a lo que vamos»

¿Liberación tras los últimos resultados?

«Encadenas tres partidos sin perder, tres partidos sin encajar y creo que es un poco la línea de crecimiento que tiene que mostrar el equipo. También hay que hacer una reseña un poco al desplazamiento a través de la gente, que entiendo que igual que en partidos anteriores pues vamos a sentirnos acompañados y arropados y eso pues como hablamos siempre en una plantilla tan joven como la nuestra y una plantilla yo creo tan implicada y con ganas de crecer, pues siempre es importante el verse arropado por la afición»