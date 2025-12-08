Mario Simón se vio con la victoria: «Si el partido acaba 4-2 hubiera sido lo justo» El técnico agradece el esfuerzo y compromiso de sus jugadores y no entiende las decisiones arbitrales tras las revisiones: «Nos pasa lo de la semana pasada...»

A Mario Simón le supo a poco el punto sumado ante la Ponferradina este lunes: «Si el partido es 4-2 sería lo justo. Nos repusimos del 0-2 contra un gran equipo y tuvimos valor para empatarlo», afirmó.

Lo primero tengo que reseñar el gran partido del equipo, el gran esfuerzo que están haciendo semana tras semanas, hemos hecho un ejercicio de superación, ante la cantidad de bajas y los problemas que nos han ido surgiendo. La afición tiene que sentirse orgullosa. El punto me sabe a muy poco, son dos acciones puntuales las que nos ponen el partido muy en contra; tuvimos valentía para empatarlo y el resultado se queda corto. Si el partido es 4-2 sería lo justo. Nos repusimos del 0-2 contra un gran equipo.

Por eso quería destacar el trabajo del equipo. Roldán es ejemplo, porque ha tenido pocos minutos y ha entendido lo que le pedíamos. Juanje jugó de central pero ha estado en duda hasta última hora por una gastroenteritis. Piñán tuvo molestias en la rodilla.... Llevamos un par de semanas complicadas, que hace que juguemos con jugadores fuera de posición. Prada ha entrado en convocatoria para que cogiera sensaciones, pero es difícil que vuelva antes de Navidad.

Hay tres o cuatro situaciones claras. La de Abde, la Álvaro, la de Gastón, la del penalti que es una mano clara. La inercia del partido nos llevaba a ganarlo, fuimos valientes. La dinámica era del partido era para perderlo por más. Y lo empatamos.

La expulsión es sabor agridulce, no tengo problema, tanto Pere como Pachón lo harán fenomenal. Igual se equivoca queriendo ayudar al equipo.

La segunda es la de la mano, que era bastante clara, por lo que nos pareció en directo. Pita una falta previa, él estaba delante y pita córner y me contradigo. La primera, el penalti entendimos que había falta previa a Olmedo; el no ha podido revisar eso, porque queríamos revisara la falta porque no le aparece en las imágenes.

Que yo sepa no ha habido respuesta, son situaciones que se han dado, que el club ha decidido y estamos a la espera. Lo que queremos es que la herramienta nos ayude.