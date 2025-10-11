Mario Simón tras derrotar al Mérida: «El trabajo de todo el equipo ha sido espectacular. El técnico albaceteño compareció ante los medios de comunicación tras su victoria en casa

Jaime García Salamanca Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Mario Simón compareció ante los medios de comunicación después de lograr la victoria frente al Mérida, y su resumen fue el siguiente: «El trabajo de todo el equipo ha sido espectacular».

El técnico comenzó abordando la situación del equipo que, por fin, sumó los tres puntos nuevamente ante su afición. «El equipo estaba trabajando bien, habíamos hecho méritos para llevarnos los 3 puntos partido. Victoria muy merecida, por los chicos también. Que ellos vean que el trabajo tiene sus frutos».

Buena parte de la culpa de la victoria fue la ventana que empleó Mario Simón para dar entrada a Piñán y De Bustos. «La ventana nos ha dado mucho queríamos porque necesitábamos la velocidad de Aarón y la calidad en banda de De Bustos. Cada vez que entra ofrece cosas y hay que aprovecharlo. Tiene una competencia muy sana con Abde, y eso va en beneficio del equipo».

También, habló sobre los debes del equipo: «Nos hemos lanzado mucho en los últimos 10 minutos, pero siempre hay cosas que mejorar y cambiar. Con tres puntos se trabaja mejor». Por último, trató el próxima rival de los charros, el líder: «El rival más complicado del grupo. Gran inicio. Nosotros iremos con nuestras armas a intentar ganar, creo que es un escenario donde tenemos mucho que ganar y poco que perder», para concluir enviando un mensaje a la afición: «Vuelven a demostrar lo implicado que ha estado la afición, un poco por los futbolistas. Nos dan mucho, y el apoyo es fundamental de la afición. Para la plantilla esta afición es un elemento que pocos clubes tienen».