Gorjón y Farru tienen ganas de Reina Sofía: «El equipo que venga tendrá difícil llevarse los 3 puntos de aquí»

Jaime García Salamanca Lunes, 21 de julio 2025, 12:36 Comenta Compartir

Unionistas de Salamanca llevó a cabo la segunda tanda de presentaciones, en este caso fue el turno de los zagueros Aleix Gorjón, que aterriza procedente del Zamora, y José María Pérez «Farru», que llega del Alcoyano.

Farru explicó que en la primera sesión ya observó el planteamiento físico que quiere el míster en las primeras semanas y cómo el club se ha movido primero con los refuerzos en la zaga: «Hay que tener los conceptos claros cuanto antes, y se ha visto en los fichajes que el club ha apostado primero desde atrás. Si no encajas puntúas».

Sobre el club: «Pienso que un club diferente, me llamaron y vi que era un equipo joven. El equipo también está ilusionado por hacer cosas bonitas». Asimismo, contó que antes de recalar en Salamanca habló con alguno ex del cuadro charro: «Estuve hablando con Jon Rojo y Losada y me hablaron muy bien, pienso que el equipo que venga tendrá difícil llevarse los tres puntos de aquí. Es pasional, cerca y me gustaría vivirlo desde dentro».

Por su parte, Gorjón, que fue el último en llegar, habló sobre la intensidad del 'staff': «Está claro desde el primer día que quieren intensidad, me gusta porque somos jóvenes y tenemos piernas. Los partidos son muy físicos, y ese factor es clave en estos partidos. La base de un equipo es mantener la portería a cero, y es importante. Tenemos buenos jugadores atrás», añadió el jugador.

También, admitió que aceptar la llamada de Unionistas fue en gran parte porque «he venido varias veces para ver el ambiente. He vivido partidos desde la grada y increíble, además los valores del club van mucho conmigo». Añadiendo que: «Tenia varias opciones, una vez hable con el míster lo tenía claro. Desde el primer momento supe que tenía que venir aquí».

Por último, en referencia a su nuevo entrenador, Oriol Riera: «Sabía lo que puedo dar al equipo, me comento que yo aquí tenía que aportar como fue y me traslado buenas sensaciones. Toda mi vida he sido central, pero el año pasado estuve jugando también más adelante. Al final yo donde me pida el míster apostaré», zanjó.