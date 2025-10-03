«Entiendo la preocupación, pero no podemos caer en el dramatismo» Mario Simón asegura que el Reina Sofía debe ser un fortín a las puertas de vérselas este sábado con el Celta Fortuna

La Gaceta Salamanca Viernes, 3 de octubre 2025, 10:33 Comenta Compartir

Unionistas afronta este sábado en el Reina Sofía (18:30 horas) un duelo importante frente al Celta Fortuna en un inicio de campeonato que está siendo especialmente complicado. Tras la derrota de la pasada jornada, el entrenador Mario Simón compareció en rueda de prensa para analizar el momento del equipo y dejó un mensaje claro: calma, trabajo y confianza en la juventud del vestuario. «Cuando uno pierde, hay que enfocar la semana para corregir errores, seguir creciendo y analizar los porqués. Estamos en el inicio de la competición, quedan muchos partidos y muchos puntos por delante. Lo que tenemos que hacer es crecer», explicó.

El técnico reconoció que la plantilla, muy joven, debe aprender a gestionar los momentos difíciles, pero destacó la unión y la fortaleza del grupo: «El equipo está muy unido y eso lo hace fuerte a nivel grupal. La fuerza colectiva ayuda a los más jóvenes a levantarse cada semana y a entrenar como lo están haciendo, porque eso nos va a llevar a ganar». En este sentido, valoró muy positivamente disputar dos jornadas consecutivas en casa: «El Reina Sofía debe ser un fortín. Los jugadores están deseando jugar con nuestra gente, que cada semana nos apoya de forma incondicional. Con su ayuda y el trabajo de los chicos debemos sacar los tres puntos».

En su análisis del último partido, Simón señaló que el equipo no supo gestionar del todo su superioridad numérica: «El error penaliza mucho en esta categoría. No estuvimos finos en la toma de decisiones y la inercia de querer ganar nos llevó a desorganizarnos. Sabíamos del peligro de Bava en velocidad y lo sufrimos. Pero cuando juegas a ganar, normalmente ganas más de lo que pierdes».

Preguntado por el mal arranque liguero, el peor de Unionistas en Primera Federación, el entrenador quiso rebajar la presión: «Entiendo la preocupación, pero quedan muchísimos puntos y muchísimas jornadas. No podemos caer en el dramatismo. Tenemos una plantilla joven que, en cuanto empiece a ganar, lo hará durante muchos partidos. Compite bien, entrena bien y tiene calidad. Ahora nos falta dominar las áreas, que es lo más definitivo en el fútbol».

En el apartado ofensivo, Simón defendió la aportación de Carlos de la Nava como referencia en ataque, aunque dejó abierta la puerta a alternativas: «El trabajo de Carlos nos convence y a nivel ofensivo hemos mejorado en los dos últimos partidos, con cuatro goles. Él aporta situaciones beneficiosas, aunque no marque. Al mismo tiempo, tanto Pachón como Pérez están creciendo y eso nos da opciones. Lo importante es tener alternativas arriba y decidir según lo que pida cada encuentro».

Con todo, el técnico insiste en transmitir tranquilidad al entorno y confianza en su vestuario: «Este equipo nunca baja los brazos, compite y trabaja. Estoy convencido de que cuando llegue un buen resultado podremos encadenar más victorias».