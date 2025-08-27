Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Minuto de silencio el curso pasado en el Reina Sofía.

El emotivo acto que llevará a partir de este sábado Unionistas en cada inicio de Liga

El club guardará un minuto de silencio por los socios fallecidos en el primer choque de cada Liga a partir de ahora

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:33

Unionistas abrirá la temporada con un minuto de silencio antes del choque frente al filial de Osasuna «en memoria de todos los socios fallecidos desde la creación del club». Además, se depositará un ramo en su memoria. Esta medida nace con vocación de continuidad, como lo es el hecho de dedicar el primer gol liguero a la UDS, y será un clásico a partir de ahora en cada primer choque local de la temporada.

