El emotivo acto que llevará a partir de este sábado Unionistas en cada inicio de Liga El club guardará un minuto de silencio por los socios fallecidos en el primer choque de cada Liga a partir de ahora

Miércoles, 27 de agosto 2025

Unionistas abrirá la temporada con un minuto de silencio antes del choque frente al filial de Osasuna «en memoria de todos los socios fallecidos desde la creación del club». Además, se depositará un ramo en su memoria. Esta medida nace con vocación de continuidad, como lo es el hecho de dedicar el primer gol liguero a la UDS, y será un clásico a partir de ahora en cada primer choque local de la temporada.