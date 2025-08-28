Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los jugadores y el cuerpo técnico. LAYA

Aperitivo en forma de presentación de Unionistas antes del debut del sábado

El Reina Sofía ha acogido el acto, con presencia de un buen número de aficionados en las gradas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:08

Unionistas ha celebrado este jueves el acto de presentación de la plantilla y el cuerpo técnico de la temporada 2025/26, que no pudo celebrarse en el Memorial UDS al tener que trasladarlo a Las Pistas. Un buen número de seguidores se han dado cita en el Reina Sofía para conocer a sus ídolos.

Todos los componentes del cuerpo técnico y del plantel han ido saltando al césped uno por uno, luciendo ya los dorsales que llevarán esta temporada.

Ramiro Mayor, Carlos de la Nava y el entrenador, Oriol Riera, han tomado la palabra antes de que todos los aficionados que quisieron saltaran al césped para hacerse fotos con los futbolistas, además de mantener una tertulia tanto con los protagonistas como con otros miembros del club.

Todos los presentes se han citado para este sábado, cuando en el mismo escenario tendrá lugar el debut liguero frente a Osasuna Promesas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra el negocio con más de 100 años en el que confiaron tantas familias en la comarca: «Ha sido mi vida»
  2. 2 Muere en el Hospital la mujer de 31 años cuyo coche cayó por un puente de la A-66, cuando viajaba con su familia, en Beleña
  3. 3 La madre herida en el accidente mortal de Beleña sigue en estado crítico y con pronóstico desfavorable
  4. 4 Impiden a una bañista llevar burkini y el Ayuntamiento pide disculpas
  5. 5 La Guardia Civil auxilia a una persona que sufrió el ataque de avispas asiáticas en El Payo
  6. 6 Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico
  7. 7 Investigan a un conductor por falsificar las matrículas de su BMW en Cepeda para burlar controles
  8. 8 Desolación en el campo: «Europa tiene patatas para 2 años»
  9. 9 Aficionados en las taquillas de La Glorieta desde las 4 de la mañana para comprar las primeras entradas de la Feria taurina
  10. 10 El polémico exjuez Presencia, un interno más de la prisión de Topas por sus masivas denuncias falsas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Aperitivo en forma de presentación de Unionistas antes del debut del sábado

Aperitivo en forma de presentación de Unionistas antes del debut del sábado