Aperitivo en forma de presentación de Unionistas antes del debut del sábado El Reina Sofía ha acogido el acto, con presencia de un buen número de aficionados en las gradas

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 21:08 | Actualizado 21:13h. Comenta Compartir

Unionistas ha celebrado este jueves el acto de presentación de la plantilla y el cuerpo técnico de la temporada 2025/26, que no pudo celebrarse en el Memorial UDS al tener que trasladarlo a Las Pistas. Un buen número de seguidores se han dado cita en el Reina Sofía para conocer a sus ídolos.

Todos los componentes del cuerpo técnico y del plantel han ido saltando al césped uno por uno, luciendo ya los dorsales que llevarán esta temporada.

Ramiro Mayor, Carlos de la Nava y el entrenador, Oriol Riera, han tomado la palabra antes de que todos los aficionados que quisieron saltaran al césped para hacerse fotos con los futbolistas, además de mantener una tertulia tanto con los protagonistas como con otros miembros del club.

Todos los presentes se han citado para este sábado, cuando en el mismo escenario tendrá lugar el debut liguero frente a Osasuna Promesas.