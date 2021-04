Unai Hernández, ex del Unionistas: “El gol al Salamanca ha sido una de mis mejores experiencias”

El nombre propio de la primera vez que el Unionistas (25 de noviembre del 2018; Las Pistas) consiguió puntuar en el derbi contra el Salamanca UDS fue Unai Hernández. Su tanto valió un punto. Ahora, el punta cántabro se vuelve a cruzar face to face con el conjunto del Helmántico como rival. Y aunque no lo haga defendiendo el escudo del Unionistas, el sentimiento le va por dentro: “Tengo las mismas ganas de ganarles que entonces”, afirma.

–¿Ya le ha contado a sus compañeros que sabe cómo hacerle daño al Salamanca UDS?

–Sí, claro. La historia del gol en Las Pistas la he repetido varias veces. Me pregunta por cómo es el equipo, el campo o incluso la rivalidad y no lo oculto, una de mis mejores experiencias como profesional fue ese gol al Salamanca, con Las Pistas volcadas.

–Hablando del derbi, de rivalidad... ¿Se esperaba a Javi Navas defendiendo el escudo del Salamanca?

–Tengo muy buena relación con Javi, pero no hemos hablado mucho de ese tema. Al final son cosas que pasan en el fútbol, un año estás en un equipo y al siguiente en el contrario. El mercado es así. Yo a mí si me llama el Salamanca no lo voy a descartar; obviamente tengo un sentimiento de cariño especial por el Unionistas porque es un club al que admiro y quiero, y al que le voy a dar prioridad siempre; pero no me voy a cerrar las puertas por eso. Y si me llamara el Guijuelo lo mismo.

–Sabiendo que cabía la posibilidad de cruzarse con los equipos de Salamanca: ¿se esperaba al Salamanca peleando por el descenso y a su exequipo por subir a Segunda?

–Al final una cosa está clara, el Unionistas es un club que lleva haciendo las cosas muy bien desde que empezó y lo que han conseguido esta temporada es el resultado de mucho trabajo. En el fútbol casi siempre el trabajo da sus frutos. Luego la situación del Salamanca sorprende, está claro que no tenía como objetivo por lo que va a pelear ahora, pero la Segunda B es muy complicada y exigente. Su caso no es el único que llama la atención, ahí están pasando por algo similar el Pontevedra, que también lo tenemos como rival, o el Deportivo y el Racing de Santander.

–Habla de grandes transatlánticos en problemas tras la primera vuelta. ¿Cómo se ven ustedes ante equipos como el Salamanca, que es su rival el domingo? ¿Se sienten inferiores?

–Creo que en Segunda B no hay nadie inferior a nadie, todos los partidos son partidos muy competitivos, que se basan y se resuelven en el mínimo detalle. Yo no creo que los equipos asturianos, como se nos dice, seamos inferiores a los salmantinos y los gallegos. Yo no tengo favoritos ahora mismo en este grupo.

–¿Y, entonces, a quién ve salvándose?

–A mí equipo. Yo quiero y voy a pelear porque el Lealtad se salve. Luego no se sabe. Si tengo que hacer una quiniela no te sabría decir, y eso que tenemos cómo rivales a equipos con muchísimo potencial... pero no lo tengo claro.

–Centrados en el encuentro del domingo: ¿qué le preocupa del Salamanca como rival?

–Eso es trabajo de los entrenadores. Aún no hemos visto el análisis exhaustivo de cómo es como equipo. Pero tenemos unas nociones ya de a lo que nos vamos a enfrentar en el Helmántico: creo que es un conjunto que trata de combinar y eso en un estadio como el suyo supone mucho trabajo para rival.

–¿Y de ustedes que le tendría que preocupar al Salamanca?

–A nosotros lo que nos ha identificado en la primera parte de la temporada es que hemos concedido muy pocos goles, a todos los rivales, y estaban el Burgos o la Cultural, les ha costado mucho llegarnos a puerta; eso nos hace pelar cada partido hasta el final. Es verdad que tenemos un déficit que es los goles a favor, pero con la puerta a cero lo suplimos muy bien.