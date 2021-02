El Salamanca Femenino arrancó un valioso punto en su visita al Amigos Del Duero, un punto que, sin embargo, sabe a poco a las de Sergio Mata, que se adelantaron en el marcador hasta en dos ocasiones y pelearon por el triunfo hasta el pitido inicial.

El partido se puso pronto de cara para las charras, que a los dos minutos de juego se adelantaban en el marcador gracias a un gol de Luna. A partir de ahí, las visitantes defendieron con orden ante un rival que trataba de llegar hasta la meta defendida por Laura Benito. El juego estaba igualado y hubo ocasiones para ambos equipos, aunque el marcador ya no se movió antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, las locales salieron en tromba y no tardaron en igualar la contienda, pero el CD Salamanca FF reaccionó con orden, no le perdió la cara al partido y consiguió volver a adelantarse en el luminoso en el minuto 56 gracias a un buen remate de Saza. El partido estaba algo loco en esos minutos y las salmantinas no supieron dormirlo, lo que las llevó a encajar el 2-2 apenas ocho minutos mas tarde tras un error defensivo que el equipo zamorano no desaprovechó.

De ahí hasta el final, volvieron la igualdad y las ocasiones en uno y otro bando, aunque la mas clara fue para el Amigos del Duero, que a punto estuvieron de decantar la balanza a su favor en el minuto 79, en un contragolpe que desbarató in extremis Laura Beito con una gran parada.

Las de Sergio Mata también lo intentaron, aunque sus ocasiones llegaron sobre todo en jugadas a balón parado y pases largos que no llegaron a buen puerto.

Al final, reparo de puntos, el segundo empate de lo que va de temporada para el equipo de Sergio Mata, en un choque igualado y muy disputado.

Con este punto sumado en Zamora, el conjunto del Vicente del Bosque de Garrido alcanza la veintena de puntos sumados, en los 14 encuentros que lleva disputados hasta la fecha del Grupo 5 de Liga.