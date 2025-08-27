«El Salamanca UDS tiene que ser un equipo protagonista, con poderío»

Iván Ramajo Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:28 Comenta Compartir

Adrián Mancebo aterrizó en Salamanca como uno de los puntales del equipo para la nueva temporada; y lo está cumpliendo con creces. «Va a ser un de los 'cracks' del año, verás», le despedía Carlos Cristeto tras concluir la sesión de trabajo de ayer. Sus dos goles frente al CD Guijuelo en Copa RFEF y ante la Arandina este pasado domingo le aportan mucha luz.

Tras el último amistoso, Tomi comentaba que necesitaban confirmar con goles el buen juego mostrado en la pretemporada. ¿Comparte usted esa sensación?

–Sí, bueno, es verdad que nos estaba faltando un poco eso: finalizar las jugadas arriba. En general estábamos generando siempre buenas situaciones, llegábamos con claridad, pero o no acertábamos o fallábamos en ese último pase, en ese último golpeo. El otro día salió todo bien, conseguimos romper esa racha de marcar poco y ojalá nos dé confianza para lo que viene.

Aunque se tratara de un amistoso con todos los condicionantes que eso tiene, ¿los cuatro goles en Aranda libera al equipo al comprobar que convierte en goles lo que genera?

– Sí, es verdad que lo hemos trabajado, lo hemos hablado y lo hemos analizado después de los partidos anteriores. Sabíamos que teníamos que ser un poquito más verticales, ir a hacer más daño y no quedarnos solo en la posesión. El otro día lo hicimos: fuimos más directos, buscamos más situaciones de ruptura, más movimientos al espacio, y creo que eso se vio reflejado también en el marcador final que conseguimos frente a la Arandina.

En lo personal, sus dos goles llegaron nada más empezar el partido. ¿Es habitual en usted arrancar así de fuerte?

– Bueno, no especialmente. He tenido goles repartidos en muchos minutos, no es una constante. Pero sí que es verdad que tanto en Guijuelo como el otro día en Aranda tuve la fortuna de marcar al principio, y eso siempre es positivo. A un jugador le llena de confianza para el resto del partido. En Aranda me cayó ahí la ocasión, conseguí hacer gol y ojalá que en Liga también lleguen muchos así.

Ya ha pasado un mes de pretemporada. ¿Qué balance hace usted de este periodo?

–La verdad es que partiendo de la base de que el primer partido que tuvimos ya fue de competición, eso no me había pasado nunca. El primer encuentro de la temporada fue ya un partido completo de 90 minutos y eso marcó mucho el inicio. Aun así, creo que la preparación está siendo fantástica: apenas se están viendo lesiones, hemos tenido jugadores que han tenido que disputar varios encuentros enteros por el condicionante de la Copa Federación, y aunque ha sido algo atípico, pienso que también ha sido positivo, porque te hace competir, te hace saber que hay algo en juego desde el principio. No tuvimos la fortuna de pasar de ronda, pero creo que el equipo ha rendido bien. Evidentemente aún tenemos margen de mejora, pero estamos en una buena línea y ahora con la mente puesta en el partido frente al Alcalá, que va a ser muy parecido a lo que nos encontraremos en Bergantiños.

¿En qué punto considera usted que está el equipo, física y futbolísticamente, a una semana del inicio de Liga?

– Creo que estamos en un buen punto para comenzar la competición. Este fin de semana contra el Alcalá va a ser una buena piedra de toque para ver dónde estamos y afrontar de la mejor manera el debut en Bergantiños.

En su presentación destacó que Jorge le convenció con su idea de juego. ¿Se está confirmando esa sensación en el día a día?

– Sí, la verdad es que incluso está siendo mejor de lo que esperaba. A mí me gusta el fútbol y, aparte de jugarlo, pretendo también entenderlo. Y creo que la idea que tiene el míster, que tiene Jorge, es muy buena: me parece atractiva, valiente y además adecuada para lo que debe ser el Salamanca. Este club tiene que ser un equipo con protagonismo, con poderío, que lleve el peso del partido, que sea ofensivo y que pueda regalar buenas tardes a la afición en el Helmántico.

Para terminar, ¿se ve usted con opciones de estar entre los máximos goleadores luego en la Liga?

– Ojalá. Hace un par de años en Zamora tuve una buena temporada a nivel goleador (anotó 6 tantos, siendo la temporada más goleadora de su carrera junto con la campaña 2016/17, cuando militaba en el Sanse) y creo que la idea del míster me beneficia mucho. Jugamos mucho en campo contrario, tenemos muchos minutos con balón y eso te da más opciones de estar cerca de la portería rival y de poder marcar. Ojalá lleguen muchos, porque todos los goles que pueda hacer uno para ayudar al equipo van a ser positivos.

