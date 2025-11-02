Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores y técnicos del Salamanca UDS, sonrientes sobre el césped del Helmántico. SALAMANCA UDS
PREVIA SALAMANCA UDS-CORUXO FC

El día más deseado en el Helmántico

El Salamanca UDS vuelve a jugar en el estadio seis meses después

Álex G. Santana

Salamanca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

Seis meses han pasado desde que las puertas del estadio Helmántico se abrieron por última vez. Hasta hoy a las 17:00 horas. El 27 de abril, con la victoria por 3-1 frente al Langreo, se puso fin a la temporada 2024/25 como local, pero lo que nadie pensaría en aquel momento fue que hasta el 2 de noviembre no iban a poder regresar. Después de que a mediados de julio el Ayuntamiento de Villares de la Reina decretara el cierre cautelar de actividad del Helmántico, han sido muchas semanas de decepciones, noticias y disgustos, en las que el equipo charro ha tenido que disputar sus encuentros en Las Pistas. El viernes el club comunicó de manera oficial que volvía al estadio, algo que sus aficionados llevaban mucho tiempo deseado.

Ya este hecho será importante por sí mismo, pero no hay que olvidar que lo que requiere una mayor atención es el aspecto deportivo. Porque después de un ilusionante arranque de campaña, las derrotas frente al Numancia y la Gimnástica Segoviana han sido un mazazo, aunque lo cierto es que pese a ellas, y después de solamente ocho jornadas de competición, los de Jorge García están a 4 puntos de la zona de playoff. Un triunfo esta tarde en el regreso al Helmántico supondría un golpe de efecto por partida doble. Solamente ha habido una sesión para adaptarse al césped y las dimensiones del Helmántico, pero las ganas mostradas por los futbolistas a lo largo de estos meses por volver al estadio deben ser más que suficientes para ver a un equipo lanzado en busca de la victoria.

Precisamente el técnico del Salamanca UDS manifestaba que esperaban volver a las cosas que habían hecho bien antes de esos dos partidos perdidos. Habrá que esperar a ver cómo lo intenta él desde el banquillo a la hora de elegir las piezas para formar parte del once inicial. Tendrá a su disposición a todos los componentes de la primera plantilla salvo Davo, que esta semana ya ha regresado a Salamanca con el objetivo de ponerse cuanto antes al ritmo de sus compañeros y poder ser uno más.

El Coruxo llega al Helmántico después de haber conseguido 8 puntos en otros tantos encuentros, 1 por encima de la zona de descenso. Su anterior visita fue en la 22ª jornada de la pasada campaña y el resultado del encuentro fue un claro 3-0, aunque los dos últimos goles llegaron ya en el tramo final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuenta atrás para decir adiós a un oficio de los que ya no quedan: «Mi cuñado me dijo que iba bien y se ganaba dinero»
  2. 2 Violenta noche de Halloween en Salamanca: dos jóvenes acaban hospitalizados tras sendas agresiones
  3. 3 Trasladada al Hospital una mujer atropellada por un turismo en la Gran Vía
  4. 4 Un punto de Salamanca lidera el frío en Castilla y León este sábado con rachas de viento de más de 100 km/h
  5. 5 Herido un camionero al volcar un remolque en Terradillos
  6. 6 Desarticulada una organización dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet con detenidos en Salamanca
  7. 7 No es una plaga: es el vuelo nupcial de las hormigas
  8. 8 La Junta llevará el centro de inmigrantes a los tribunales si el Ministerio no recula
  9. 9 Las denuncias por beber en la calle, las drogas, la música alta y una navaja intervenida marcan la madrugada de este sábado en la capital
  10. 10 Guerra en Béjar por la reparación del telesilla de La Covatilla: el recurso es rechazado y el PP afirma que fue enviado a un organismo sin competencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El día más deseado en el Helmántico

El día más deseado en el Helmántico