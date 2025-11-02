El día más deseado en el Helmántico

Álex G. Santana Salamanca Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Seis meses han pasado desde que las puertas del estadio Helmántico se abrieron por última vez. Hasta hoy a las 17:00 horas. El 27 de abril, con la victoria por 3-1 frente al Langreo, se puso fin a la temporada 2024/25 como local, pero lo que nadie pensaría en aquel momento fue que hasta el 2 de noviembre no iban a poder regresar. Después de que a mediados de julio el Ayuntamiento de Villares de la Reina decretara el cierre cautelar de actividad del Helmántico, han sido muchas semanas de decepciones, noticias y disgustos, en las que el equipo charro ha tenido que disputar sus encuentros en Las Pistas. El viernes el club comunicó de manera oficial que volvía al estadio, algo que sus aficionados llevaban mucho tiempo deseado.

Ya este hecho será importante por sí mismo, pero no hay que olvidar que lo que requiere una mayor atención es el aspecto deportivo. Porque después de un ilusionante arranque de campaña, las derrotas frente al Numancia y la Gimnástica Segoviana han sido un mazazo, aunque lo cierto es que pese a ellas, y después de solamente ocho jornadas de competición, los de Jorge García están a 4 puntos de la zona de playoff. Un triunfo esta tarde en el regreso al Helmántico supondría un golpe de efecto por partida doble. Solamente ha habido una sesión para adaptarse al césped y las dimensiones del Helmántico, pero las ganas mostradas por los futbolistas a lo largo de estos meses por volver al estadio deben ser más que suficientes para ver a un equipo lanzado en busca de la victoria.

Precisamente el técnico del Salamanca UDS manifestaba que esperaban volver a las cosas que habían hecho bien antes de esos dos partidos perdidos. Habrá que esperar a ver cómo lo intenta él desde el banquillo a la hora de elegir las piezas para formar parte del once inicial. Tendrá a su disposición a todos los componentes de la primera plantilla salvo Davo, que esta semana ya ha regresado a Salamanca con el objetivo de ponerse cuanto antes al ritmo de sus compañeros y poder ser uno más.

El Coruxo llega al Helmántico después de haber conseguido 8 puntos en otros tantos encuentros, 1 por encima de la zona de descenso. Su anterior visita fue en la 22ª jornada de la pasada campaña y el resultado del encuentro fue un claro 3-0, aunque los dos últimos goles llegaron ya en el tramo final.