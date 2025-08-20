El Salamanca UDS no está acertado arriba y cae por la mínima en Coria (1-0) Tomi y Abraham Nóbrega, que debutó con el equipo charro, fueron los que más lo intentaron

Lara y Carrasco pelean por un balón en el centro del campo.

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:58

El Salamanca UDS encajó este miércoles su segunda derrota de la pretemporada al caer en su visita al CD Coria por la mínima (1-0). Los salmantinos, que volvieron a estar bien atrás a pesar del gol encajado, sin embargo no tuvieron brillantez en los últimos metros para haber conseguido alguna diana.

Jorge García sacó en La Isla un once formado por Leo Mendes, Pablo Cojo, Casado, Murua, Marotías, José Lara, Carrasco, Mancebo, Dani Hernández, Tomi y Servetti, muy similar al de otros partidos de preparación.

En el primer cuarto de hora el guardameta del Salamanca UDS tuvo que realizar dos grandes intervenciones para evitar que el Coria abriera el marcador, y a partir de ahí los charros se iban con mayor decisión hacia arriba.

Jorge García introdujo los dos primeros cambios a la media hora de juego, dando entrada a Rivas y Cristeto, y este probaba fortuna nada más saltar al campo.

El Salamanca UDS fue superior a su rival en los minutos previos al descanso y dispuso de varias llegadas al área, incluida una de Tomi pareció ser objeto de penalti sin que el árbitro viera nada punible. Nadie fue capaz de acertar y el resultado al descanso continuó siendo el inicial.

Llegaron más modificaciones en el descanso, incluida la de Jon Villanueva por Leo Mendes bajo los palos. Pero no pasó nada tampoco en los primeros minutos de la reanudación, con tímidos intentos por parte de ambos equipos, que optaban por no cometer errores más que por buscar con decisión la portería contraria.

Jorge García siguió moviendo el banquillo para no cargar a sus jugadores, teniendo en cuenta que el domingo hay otro encuentro, y en el minuto 69 llegó el debut de Abraham Nóbrega tras sustituir en la punta de ataque a Servetti.

Un minuto después, justo tras la primera acción del delantero madrileño, llegó el tanto de los extremeños, obra de Iván Ramos, por lo que al Salamanca UDS le tocaba irse hacia arriba para no regresar a casa de vacío.

El último en llegar, Abraham, lo intentó en varias acciones en las que se mostró muy dinámico, pero le faltó acierto en el remate, con lo que el partido acabó con el 1-0 en contra para los charros.