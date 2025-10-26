Así queda la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF: el Salamanca UDS, en tierra de nadie Los blanquinegros concluyen la jornada en séptima posición, a 4 puntos del playoff y a 6 del playout

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 19:43

El Salamanca UDS se ha quedado en tierra de nadie tras la disputa de la octava jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación; y eso que el líder Deportivo Fabril cedió su primera derrota del curso.

El conjunto de Jorge García ocupa la 7ª plaza de la tabla de clasificación con 13 puntos, estando a 4 de los puestos que permiten jugar playoff de ascenso a Primera RFEF al término de la campaña regular y a 6 tanto del playoyt como del descenso directo a Tercera.

El filial coruñés sigue siendo el líder de la Liga con 19 puntos, uno más que su verdugo, el Real Oviedo Vetusta. 17 puntos suman los tres equipos que completan el playoff: Gimnástica Segoviana, Bergantiños y Real Ávila. 16, a uno de esos puestos, suma el Numancia que esta jornada ha sobrepasado al Salamanca UDS.

En la parte baja de la tabla se encuentran el Rayo Cantabria con 7 puntos en playout de descenso y Burgos Promesas, UP Langreo, Sámano, Lealtad de Villaviciosa y Atlético Astorga en descenso directo.

RESULTADOS DE LA OCTAVA JORANDA

Burgos Promesas 2 — Lealtad 2

Coruxo 0 — UD Ourense 1

Deportivo Fabril 0 — Oviedo Vetusta 1

Langreo 1 — At. Astorga 0

Marino Luanco 1 — Numancia 2

Rayo Cantabria 1 — Bergantiños 2

Salamanca UDS 1 — Segoviana 2

Valladolid Prom. 3 — Sarriana 0

Ávila 3 — Sámano 2

PRÓXIMA JORNADA

Este próximo domingo el Salamanca UDS recibe (todavía sin sede, aunque en la RFEF figura que el choque se disputará en Las Pistas) al Coruxo en el segundo de los dos encuentros seguidos que tenía en casa. Los blanquinegros reciben a uno de sus rivales más íntimos, al Coruxo. Frente a los gallegos, que suman 3 puntos de los últimos 12 puestos en juego, el balance global desde el primer choque entre ambos el 14 de octubre de 2018 (en la vieja Segunda B) es de 3 triunfos para los blanquinegros, 4 empates y 2 triunfos para los vigueses.