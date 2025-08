«Es un privilegio jugar al lado de Cristeto. Tenemos que ser afines para que el centro del campo vaya bien»

Jaime García Salamanca Miércoles, 6 de agosto 2025, 10:32 Comenta Compartir

80 minutos le han bastado al aficionado del Salamanca UDS para saber que este curso en la medular tendrán a un jugador que dará mucho de qué hablar. Tras dos últimas campañas en Tercera Federación con el Yugo Socuéllamos, José Manuel Lara (2 de julio de 1996) cumplirá su primera experiencia en Segunda RFEF con el conjunto albinegro. Ya en su primera aparición ante el Guijuelo, el pasado fin de semana, dio muestras de que el salto de categoría no será un problema para un marteño que quiere ponerse a los mandos del centro del campo salmantino.

José Manuel Lara lleva apenas unas semanas en el Salamanca UDS, ¿qué primeras sensaciones le deja?

—Muy buenas. Estamos cogiendo ritmo, que es que es para lo que sirve la pretemporada. Coger automatismos del míster, de cómo queremos jugar, hacer piña, hacer grupo, conocernos y bueno, cogiendo todo poquito a poco.

Sin más miramientos, hablemos de su primer test de la pretemporada ante el CD Guijuelo el pasado sábado en Las Pistas.

—Pues mira en el partido, para ser un primer test en el contexto de que acabamos de empezar y que llevamos dos semanas, vi cosas muy positivas. El equipo con balón estuvo muy bien, tuvimos la iniciativa, tuvimos el control del partido durante todo el encuentro, excepto los últimos 5 o 10 minutos que nos sometieron un poquito más. También es algo normal, ellos al ir perdiendo se metieron arriba e intentaron colgar balones y ahí se nos complicó un poco.

Para alguien en su posición, que debe guiar el juego del equipo y observa todo lo que ocurre, ¿es el único pero que saca de dicho compromiso?

—Sí. Para ser un primer examen es ajustar eso. En líneas generales vi un equipo compacto al que apenas le crearon ocasiones, no nos tiraron a puerta, excepto la del larguero y la del gol, o sea que muy bien. Poquito a poco, es cuestión de que cada partido vayamos mejorando y vayamos cogiendo lo que nos pide el cuerpo técnico.

Poniendo la vista al aspecto individual, sus 80 minutos sobre el verde dejaron muy buen sabor de boca en el aficionado.

—Vi en general una afición que estuvo volcada, no solo conmigo, cada vez que el equipo hacía cosas buenas y triangulaba y hacía buen juego, la afición se volcaba, aplaudía, estaba animada. En cuanto a lo personal también me sentí muy bien, muy bien acogido, así que no pueda estar más contento con el comienzo.

En los últimos cursos, en la medular del Salamanca UDS reside un tal Carlos Cristeto, que es uno de los baluartes del equipo tanto dentro como fuera del campo.

—Llevo dos semanas con él y la verdad es que muy bien. Es uno de los capitanes y se preocupa al máximo y siempre por cómo está el vestuario, cómo estamos cada uno, ayudándonos en todo lo posible. Para mí es un privilegio jugar al lado suyo y aprender cosas de él.

En ese sentido, lo acaba de mencionar. Muchos están encantados con la posibilidad de que ambos, juntos, sean la brújula del equipo.

—Por posición más o menos somos muy parecidos. Es verdad que él juega más de 8 o de 10, y yo soy un poquito más defensivo, pero sí, es verdad que nos tenemos que conocer bien, porque estamos más o menos en la misma posición y tenemos que ser afines para que el centro del campo vaya bien toda la temporada.

Usted también es un jugador ya experimentado, aunque no se si el aspecto de portar el dorsal 6 (como sucedió ante el Guijuelo) es algo que tiene como necesidad.

—El tema de los dorsales se hace por orden de llegada, pero sí es cierto que a mí el '6' me gusta. Llevaba ese número en mi antiguo equipo y siempre me ha gustado el dorsal y he tenido la suerte de poder escogerlo, pero bueno me es indiferente. Había veces que tenía otro dorsal y no creo que sea importante.

Sergio Molina fue otro de los nombres que llevó dicho dorsal en el Salamanca UDS.

—Siempre hay que fijarse en los mejores. Si hay un referente aquí en Salamanca, no me importa que me digan que me parezco o tengo cosas de él. Pero, cada uno hace su camino, cada uno lo hace lo mejor que puede, cogiendo siempre lo mejor de lo que ve y aprendiendo siempre.

Pese a que sea en Copa RFEF y sin perder de vista su visita a la Nueva Balastera, estamos en semana de gran derbi con todo lo que ello supone.

—Indudablemente el sábado tenemos un buen partido contra Unionistas, que sí es competición oficial. Este miércoles es amistoso, pero bueno, como yo siempre voy partido a partido, y es como debemos de ir, primero ante el Palencia hacerlo bien, mejor de lo que lo hicimos contra el Guijuelo, mejorar las cosas que no fueron tan bien y seguro que llegaremos en las mejores condiciones para jugar con Unionistas.

Por último, para cualquier jugador, ya sea salmantino o de fuera, es siempre especial jugar en el Helmántico.

—Pues sí. Tengo ganas porque no lo he visto todavía por dentro, solamente por fotos y ya impresiona. Tengo muchas ganas de pisar el césped, ver por dentro las instalaciones y jugar en el Helmántico con nuestra afición. Todos tenemos muchas ganas de jugar ya en casa.