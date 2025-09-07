Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Primer once de la temporada del Salamanca UDS.

El primer punto le vale al Salamanca UDS para estar en puestos de Copa: así queda la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:12

El Salamanca UDS, que arrancó la Liga en el Grupo 1 de Segunda Federación, con un punto frente al Bergantiños, empieza la temporada como octavo clasificado en la tabla de clasificación, tras la disputa de los otros 8 duelos de la Liga y en puestos de acceso a Copa del Rey.

En este sentido, el primer líder de la competición doméstica es el filial del Deportivo de La Coruña, mientras que el Sámano cántabro es el primer farolillo rojo. En puestos de playoff se sitúan la Gimnástica Segoviana, el Real Ávila, el Real Oviedo Vetusta, el Rayo Cantabria.

Por su parte, en la zona de descenso, junto al conjunto cántabro también están el Marino de Luanco, la UD Ourense, el Atlético Astorga y el Burgos Promesas. Además, la SD Sarriana ocupa la plaza de playout a Tercera Federación.

RESULTADOS DE LA 1ª JORNADA

Atlético Astorga 1 — Real Ávila 3

Bergantiños 2 SALAMANCA UDS 2

Deportivo Fabril 3 — Burgos Promesas 0

UP Langreo 1 — Coruxo 1

Lealtad 1 — Numancia 1

Real Oviedo Vetusta 3 — Sarriana 2

Rayo Cantabria 1 — Marino Luanco 0

Segoviana 3 — Sámano 0

UD Ourense 0 — Valladolid Promesas 1

PRÓXIMA JORNADA

El conjunto blanquinegro se estrena como local, con la duda de si podrá hacerlo finalmente en el estadio Helmántico (el campo donde a día de hoy aparece fijado encuentro es Las Pistas), frente al Atlético Astorga en la jornada del domingo 14 de septiembre a las 12:00 horas, para evitar coincidir con el grueso del programa de Ferias y Fiestas, que programa para la tarde de esa misma fecha uno de los carteles taurinos más fuertes de La Glorieta con Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey con toros de Garcigrande.

