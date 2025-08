Pachón se queda con el '9' en Unionistas y Pere Marco 'invoca' a De Miguel

Iván Ramajo Salamanca Viernes, 1 de agosto 2025, 13:01 Comenta Compartir

El suyo es un pulso por ser el delantero de referencia en el que cada uno juega sus cartas. El exdelantero del Bergantiños, por ejemplo, se ha quedado con el mítico dorsal '9' «por dos días», mientras que el 'panzer' cedido por el CD Castellón 'invoca' a la figura de Jesús de Miguel, máximo goleador del club blanquinegro en Primera Federación.

«Cuando se anunció todo, me escribió para decirme que este era el lugar ideal para hacerse futbolista y hombre. Me habló muy bien del club», afirmó Marco, quien también uso de ejemplo al delantero madrileño que en el mercado invernal de la campaña 2022/23 con destino a Castalia. «Se pueden tomar referencias suyas para hablar de como soy como jugador, aunque él tiene más olfato que yo, y a mi me gusta buscar más al tercer hombre y atacar luego el área».

Por su parte, Pachón afirmó no habérselo ni pensado: «Me lo tomo como una oportunidad que me han dado. Me transmitieron confianza y n ahora lo tengo que demostrar en el campo», afirmó el ariete que este curso pasado anotó diez tantos en Segunda RFEF.