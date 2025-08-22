Marotías, Abraham y Parra se presentan a la afición del Salamanca UDS: «La unión que hay será la base de este gran proyecto» Las tres incorporaciones atendieron a los medios de comunicación en la mañana de este viernes

Jaime García Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 13:54 Comenta Compartir

El Salamanca UDS llevó a cabo la puesta de largo de tres de sus refuerzos en este mercado estival, además, tres incorporaciones que dieron de qué hablar.

El zaguero Óscar Marotías, que fue el primero en tomar la palabra, habló sobre su «mes difícil a nivel personal» que se zanjó con su llegada al club charro. Abraham José, el último refuerzo para Jorge García, espera «hacerlo igual o mejor» que su padre (Braulio), aunque admite que lo escrito aquí por su progenitor es «espectacular». Por último, Hugo Parra explicó lo acontecido en las semanas previas a su llegada y cómo la entidad charra cuenta con «varias cosas positivas para la categoría» pese a la juventud de la plantilla.

Óscar Marotías sobre su «loco» mes de julio: «Fue un mes difícil a nivel personal. Se hablaron cosas que luego no se dieron»

«Fue un mes un poco loco. Al final fue un mes difícil a nivel personal. Fueron muchas vueltas, muchas idas y muchas venidas. Se hablaron cosas que luego no se dieron. Entonces, bueno, al final yo tengo una conversación con un cuerpo técnico una semana antes de firmar, en la que me dejaron las cosas muy claras, en la que se me dijo las cosas como tenían que ser y entonces yo es lo que quiero. Quiero que la gente me venga de frente y me diga lo que hay y entonces eso es lo que pasó aquí. Por eso decidí venir aquí, porque a mí me gustan las cosas serias y así es como se hicieron aquí».

Jugar como lateral zurdo

«Mi posición natural es central, la que me llevo jugando toda la vida, pero sí que es verdad que pasa dos años, tanto en el Depor como en la Gimnástica, he jugado de lateral, hombre, no soy un nueve ni un diez, pero te puedo sacar del partido, puedo cumplir, creo que al final no es tan distinto al central, pero bueno, oye, tiene sus cosillas que poco a poco se van corrigiendo, se van mejorando y puedo cumplir perfectamente».

Abraham y su recuerdo de los goles de su padre: «Ojalá hacerlo igual de bien que él o mejor porque lo que hizo espectacular»

«La verdad que admiro mucho lo que hizo mi padre aquí yo tenía dos años, vivía aquí, pero la verdad que no tengo recuerdo de nada y sí, sí, la verdad que es especial, Ojalá hacerlo igual de bien que él o mejor o la mitad porque lo hizo espectacular. Pero el trabajo va a estar ahí para hacer lo mejor posible».

¿El Salamanca UDS como trampolín?

«Pienso que este es un escaparate muy bueno para recuperar ese nivel que he traído años atrás de la lesión, en el que hacía muchos goles, y la verdad que sí que pienso que aquí puede ser un lugar en el que vuelva a ser el que era. Hacías muchos goles».

Falta de gol

«He oído eso de que el equipo está necesitando gol y tal, pero al final también Servetti creo que va a hacer goles, es tener calma, los delanteros son rachas y bueno, estoy acostumbrado a tener presión desde bien pequeño por los sitios en los que vengo jugando entonces no tengo ningún problema». Ampliando sobre su posición: «Considero que con el paso del tiempo me he convertido más en un segundo punta, más que en un 9 referencia».

Hugo Parra y su sonada salida de Unionistas: «Había un tema de dinero de por medio. El Salamanca me ofrece una oportunidad y estoy muy contento de haberla aprovechado»

«Al final como tú bien dices, se ha hablado mucho, pero creo que ahora el tema está muy tranquilo, muy calmado. Poco bombo mediático, tampoco creo que sea el momento a diez días de la competición, en primera pretemporada, de volver a darle más historias. Creo que más o menos todos sabemos lo que pasó, había un tema de dinero por convocatorias de por medio. Yo creo que la cantidad que a mí me deben pagar es más de la que ellos me ofrecían y sobre todo a lo mejor las condiciones deportivas pudieron influir. Y ya está, al final tampoco es plan de seguirle dando más vueltas. El Salamanca me ofrece una oportunidad y yo estoy muy contento de haberla aprovechado».

Ampliando sobre el caso

«Para un chico como yo que soy de aquí, que además estudio aquí, yo estaba libre. Cuando me llega una oportunidad de un club como el Salamanca en Segunda RFEF, creo que la tienes que aprovechar y como te digo, más siendo de aquí».

Competencia en la medular

«La competencia siempre es buena. Tienes que tener los pies en el suelo, saber a dónde vienes. Saber que las cosas son complicadas para hacerse un hueco, pero siempre es bueno. No puedes venir aquí con Cristeto, que lleva no sé cuántos partidos, con Dani, que lleva no sé cuántos partidos en Primera RFEF, y venir aquí exigiendo ser titular o si no puedo o me enfado, no, no, no. Hay que trabajarlo día a día, demostrar los partidos y si tengo una oportunidad, intentarlo aprovechar».

Juventud de la plantilla en Segunda Federación

«Habrá partidos que igual sí que podamos pecar de esa juventud, pero creo que nos va a dar muchas cosas más positivas de lo que estamos buscando. Creo que estamos haciendo un fútbol muy atrevido, creo que todos disfrutamos jugando, entrenando, y creo que nos va a dar muchas cosas más positivas de las que a lo mejor nos puede restar. Siempre es más fácil sacar ese carácter competitivo que encontrar todo lo demás». «Todo lo demás, ese juego posicional que estamos teniendo, el someter al rival, el tener ocasiones, aunque no estén entrando los goles, van a entrar. Creo que es mucho más difícil encontrar todo eso que encontrar esa competitividad que al final te la va a dar la competición».