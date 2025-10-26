Jorge García: «No fuimos merecedores de la derrota, lo que pasó es que ellos golpearon y nosotros recibimos» El técnico del Salamanca UDS se muestra muy crítico con la repetición de errores de su equipo en el choque de este domingo

Iván Ramajo Salamanca Domingo, 26 de octubre 2025, 14:24

Jorge García centró sus palabras en rueda de prensa en los errores cometidos por el Salamanca UDS que condenaron a los blanquinegros a una nueva derrota: «La valoración es que no podemos empezar más partidos por detrás en el marcador y eso te hace ir a remolque; o mejoramos eso o nos va a costar mucho ganar partidos. Tenemos que intentar minimizar errores; ellos nos llegan dos o tres veces nos penalizan y nosotros llegamos y lo desaprovechamos»

¿MERECEDORES DE LA DERROTA?

Creo que ha sido un partido muy igualado, en lo que ellos han pegado y nosotros hemos recibido. Tenemos que empezar muchísimos más activos mentalmente y una vez asentados en el terreno de juego empezar a crear nuestro juego. Creo que no somos ni de la derrota ni de la victoria, solo que tenemos mucho que mejorar.

ERRORES REPETIDOS

Al final al cuerpo técnico le duele de que haya un error que se repita. O cambiamos ese fallo que nos cuesta todos los partidos o no podemos ir a remolque, porque unos días entran y hoy pierdes el partido.

EL PENALTI, CLAVE

El penalti es una ocasión manifiesta de gol es vital en el partido, c como lo han sido te irías empate al descanso.

ESTADO DEL TERRENO DE JUEGO

Puede condicionar, puede ser que sí. No hemos sido tan precisos, no hemos metido tanto balones por dentro. A ellos les beneficiaba este escenario, para ellos el campo también estaba en mal estado.

APERTURA DEL HELMÁNTICO

Creo que no tiene que responder a eso, bastante tenemos con la parcela deportiva como para meternos en otros marrones. Vamos a intentar revertir lo deportivo. Si hay culpables de esa situación somos nosotros.