Jorge García evita hablar del Helmántico y se centra en lo «deportivo»: «No soy yo quien que tiene salir a hablar sobre ese tema» El entrenador del Salamanca UDS atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante el Coruxo

La Gaceta Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 09:53

Jorge García, entrenador del Salamanca UDS, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Coruxo de este domingo, correspondiente a la novena jornada en el Grupo I de la Segunda RFEF.

Regreso al Helmántico

«No voy a hablar nada del Helmántico. Prefiero hablar de lo deportivo que mucho tenemos, reo que ya es repetitivo. Es el tema de moda, pero no voy a hablar sobre el Helmántico»

Más sobre el donde se jugará el partido

«La sensación no se si es cabreo o enfado. Es extraña, pero no soy yo quien tiene que salir a hablar sobre ese temas, es la realidad. Lo que tenga que venir vendrá, si es el Helmántico será bienvenido»

¿Cómo afronta el partido?

«Con muchas ganas de revertir la situación, mejorar errores que llevamos cometidos estas dos semanas. Intentar revertir esos errores, mejorar los primeros 15 minutos sea importante. Crecer y mostrar la idea de juego, y ganar después de dos derrotas, que es lo importante»

Rival: Coruxo

«Hacen pocos cambios en sus onces porque tienen gente de bastante peso, con una idea reconocible. Mejoraremos la fase defensiva, trataremos de evitar el menos balón parado y las perdida innecesarias, que es lo que nos ha costado puntos en las últimas jornadas».