Jorge García, entrenador del Salamanca UDS. LAYA

Jorge García da por «bueno» el empate frente al Bergantiños

El preparador salmantino destaca que se vio Se ha visto un equipo «compacto, solidario, que ha sabido sufrir»

La Gaceta

Carballo (La Coruña)

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:32

Con el primer punto de la Liga en la mochila, Jorge García, entrenador del Salamanca UDS destacó el esfuerzo y la actitud de sus jugadores. «Creo que sacar un punto en este tipo de campo y ante este equipo es positivo. Lo tenemos que aprovechar para mejorar en la próxima jornada», señaló el preparador salmantino tras el encuentro.

El técnico valoró la solidez del grupo: «Se ha visto un equipo compacto, solidario, que ha sabido sufrir. Teníamos la idea clara de lo que íbamos a vivir aquí: nos hundieron en algún momento, pero supimos soportarlo».

El Salamanca UDS tuvo que levantarse en dos ocasiones tras encajar goles que parecían complicar el debut. «Nos hemos repuesto dos veces de dos mazazos y eso nos ha hecho ir creciendo. En dos o tres transiciones pudimos conseguir ponernos por encima... Estoy contento con la actitud de los chicos y con su compromiso. A seguir creciendo», añadió García.

El entrenador también quiso reconocer el apoyo de los jugadores que no fueron de la partida: «Los que lo vieron de fuera aportaron, arropando y animando. Eso se ve en pocos equipos, y es lo que nos va a quedar cuando las cosas vayan mal. Creo que estamos en el buen camino».

