«Después de un año complicado quiero volver a ilusionarme y sentirme importante»
Dani Hernández está «contento y feliz» en el Salamanca UDS y confía en que el equipo haga una gran temporada
Salamanca
Martes, 19 de agosto 2025, 12:58
Dani Hernández (Zamora, 30 de mayo de 1992) ha llegado al Salamanca UDS en esta mercado de fichajes con el objetivo de ayudar y volver a sentirse importante dentro de un año «complicado» en el Zamora. El sábado se estrenó como goleador en Las Pistas contra el Santa Marta, y confía en seguir devolviendo con trabajo y tantos la confianza que han depositado en él tanto Jorge García como Carlos Valverde.
¿Cómo está viendo al equipo después del primer mes de trabajo?
—Creo que hemos dado un pasito cada semana. El día de Unionistas acabamos con buenas sensaciones colectivas y lo que es el fútbol: tienes mejores sensaciones y no ganas. Y el otro día contra el Santa Marta creo que no estuvimos del todo bien y tenemos que hacer autocrítica, aunque es mejor que nos pasen estas cosas ahora en pretemporada.
Quedan tres semanas para empezar la competición y el equipo está prácticamente hecho a falta de algún retoque. ¿Qué cree que puede hacer el Salamanca UDS esta temporada?
—Tenemos una buena plantilla a falta de uno o dos fichajes, y la dirección deportiva y el cuerpo técnico están en ello, y creo que el equipo tiene capacidad de sobra para hacer un buen año y hacer cosas bonitas para el Salamanca UDS.
¿Individualmente cómo se está encontrando?
—Bien, bien. Estoy contento y estoy muy feliz por volver a estoy ilusionado. Me he encontrado un grupo humano muy bueno dentro del vestuario y un equipo que, si hacemos las cosas bien y somos sólidos y vamos mejorando cada semana, creo que vamos a pasar un buen año.
Ha dicho en alguna ocasión que quería volver a sentirse importante esta temporada en el Salamanca UDS.
—El pasado fue un año complicado en lo personal. En el Zamora pasé un año difícil individualmente, y más que reivindicarme, quiero volver a ilusionarme y sentirme importante e intentar ayudar en todo lo posible en la medida que pueda al vestuario y al equipo.
De momento se ha visto tanto en los partidos como en los entrenamientos que tiene la confianza del entrenador. ¿Lo siente así?
—Con Jorge hablé unas semanas antes de empezar la pretemporada y me transmitió su confianza igual que Carlos Valverde. Estoy contento por ello, pero tengo que seguir trabajando y exigiéndome para intentar jugar lo máximo posible. Y cuando no me toque jugar apoyar desde fuera.
¿Dentro del campo en qué posición se siente más cómodo?
—Estando dentro de los once donde sea, porque vengo de un año complicado y lo que quiero es jugar. Hace unos años jugaba más en banda y ahora más por dentro, pero donde decida el míster intentaré ayudar y sumar para darle al equipo lo que me pida el entrenador.
El otro día se estrenó como goleador. ¿Es importante aunque fuera un amistoso?
—Sí claro. Vengo del año pasado no hacer ningún gol jugando pocos minutos, así que aunque fuera de penalti y en un partido de pretemporada es importante, sobre todo para la confianza de ver puerta y empezar a sumar en el apartado goleador, que ojalá sean muchos más.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.