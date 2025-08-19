Confirmado el segundo amistoso de esta semana para el Salamanca UDS El equipo de Jorge García se desplazará este domingo a El Montecillo para medirse a la Arandina

Casado y Cristeto, en el entrenamiento de este martes.

Alex G. Santana Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 17:51 | Actualizado 17:57h.

En el plan para esta semana el Salamanca UDS había anunciado que iba a disputar dos amistosos, pero solamente uno de ellos tenía rival y hora confirmados, y este martes se han conocido también los detalles del segundo.

Este miércoles, a las 20:00 horas, los de Jorge García continuarán con los partidos de preparación enfrentándose al CD Coria en la localidad cacereña.

Y cuatro días después, el Salamanca UDS volverá a subirse al autobús para verse las caras contra la Arandina a partir de las 19:00 en El Montecillo.

El último test de preparación será el del sábado 30 de agosto contra la RSD Alcalá en tierras madrileñas, que será además el Trofeo Cervantes. Después, llegará el debut en la Segunda Federación 2025/26 a domicilio contra el Bergantiños.