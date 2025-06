Las primeras palabras de Mario Sánchez como entrenador del Santa Marta: «La ilusión está por delante de todo»

Alex G. Santana Salamanca Martes, 10 de junio 2025, 19:10 Comenta Compartir

La Unión Deportiva Santa Marta ha presentado este martes a Mario Sánchez como nuevo entrenador del primer equipo. El director deportivo, Jorge González Rojo 'Astu' calificó el día como «muy importante para el club», y el principal protagonista dejó claro qué le había movido a aceptar el cargo: «La ilusión es la palabra que está por delante de todo lo demás».

Astu habló sobre su llegada: «Desde el momento en el que acabó la temporada todos sabíamos que Mario era la mejor opción».

Por su parte, Mario Sánchez expresó sus primeras sensaciones al regresar al San Casto: «Se me hace raro pisar aquí, han pasado doce o trece años desde la última vez. Aunque siempre he estado cerca porque vivo aquí y mi familia es de aquí».

El técnico explicó el proceso: «Después de estar fuera tanto tiempo siempre había habido algún ofrecimiento por el entorno muy cercano, y después apareció una conversación informal con Astu que teníamos pendiente desde hace tiempo y se volvió a poner en contacto conmigo. No me lo planteaba, pero se han dado diferentes factores para aceptar. El primero es la ilusión que me ha hecho siempre el Santa Marta. Desde que empezamos a hablar les dije que no iba a haber nada que se pusiera como una barrera entre nosotros que superara esa ilusión. Y sé que mucha gente lo sabe y no me importa decirlo abiertamente: cuando hago cosas de fútbol me gusta hacerlas en entornos cercanos porque mi trabajo está en la universidad y me gusta. No debo perder la cabeza por el fútbol y ha sido Guijuelo, la selección y Santa Marta donde me he movido».