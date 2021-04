Pepe Carmona, del Unionistas: “Para ir a los playoff tenemos que hacer algo espectacular: ganar los cuatro partidos”

“El que esté viendo los partidos de ahora ve que no hay ninguna diferencia con los de la primera fase ya que estamos al mil por mil”

–Llega el sábado el Valladolid B y también es un equipo muy potente...

–Aunque me gusta ver muchos partidos de Segunda B de otros grupos, no he visto al Valladolid B, pero hay compañeros que sí que los han seguido más en las últimas semanas y me dicen que van como aviones. Son un equipazo y lo que están haciendo no sorprende. Si están ahí es por algo. Veremos cómo llegan al Reina Sofía y esperemos que nosotros transformemos las buenas sensaciones que hemos tenido en los dos partidos anteriores en resultados positivos.

–Alguno puede decir que como ya se han clasificado para la Primera RFEF no están tan metidos...

–El que esté viendo los partidos de esta fase observa que no hay ninguna diferencia con los de la primera fase ya que estamos al mil por mil. En los entrenamientos también estamos a un nivel muy alto pero lo que pasa es que nos estamos midiendo a equipos todavía mejores y que son de los más duros de toda la Segunda División B.