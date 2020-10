El Unionistas, que tiene gran parte del equipo sin hacer a falta de cinco días para el cierre del mercado el próximo lunes, y este miércoles además anuncia una salida más. El más difícil todavía. El club salmantino y el centrocampista sub23 Pablo Aguilera llegaron este miércoles a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía a ambas partes. Pues nada, 16 fichas y seis puestos por cubrir a falta de cinco días para el cierre del mercado.

El futbolista ilicitano llegó al Unionistas en el pasado mercado invernal y apenas pudo vestir la camiseta blanquinegra en tres encuentros de Liga, ya que en la Copa del Rey no llegó a participar. En estos tres partidos, Pablo Aguilera llegó a disputar un total de 137 minutos en competición.

Además, el capítulo de salidas no estaría todavía cerrado ya que el presidente del Unionistas indicó en referencia al salmantino Diego González que todavía se pueden dar más bajas. “Hay jugadores que no van a tener muchos minutos y buscaríamos cesiones”, indicó en clara alusión a Diego. Al futbolista y a Aguilera ya se les comunicó a principio de pretemporada que estarían a prueba y que tendrían que convencer a Hernán Pérez. Aguilera no lo ha hecho y el caso de Diego se resolverá en las próximas horas.

El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, mostraba confianza ciega en su director deportivo, Diego Hernansanz, y es que defendía que llegarán a tiempo. “De aquí al lunes se cerrarán fichajes”, indicó Sandoval, mientras que explicó que tienen operaciones en marcha. “Estamos detrás de varios jugadores. Ha sido un mercado muy raro”, insistió.

El caso es que la dirección deportiva tendrá que acelerar varias operaciones para llegar a tiempo al lunes. No obstante, fuera del mercado de fichajes hay una opción que es la de incorporar jugadores sin equipo pero que tengan ficha profesional. Esta podría ser una de las opciones a las que también está esperando el conjunto salmantino.

Los teléfonos de la dirección deportiva y del cuerpo técnico tendrán que estar bien cargados de batería ya que les esperan unos días plagados de llamadas de teléfonos para poder cerrar la plantilla para la Liga que empieza el 18 de octubre.