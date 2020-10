Los clubes charros tendrán que pasar más test tras acatar la RFEF la Norma de Galicia

La Real Federación Española de Fútbol se ha desentendido del comunicado publicado el jueves por la Asociación del Deporte Español sobre su postura contraria a la Orden emitida por Galicia para los clubes o deportistas que tengan que viajar a competir a su territorio y ayer mismo remitió a sus equipos una circular en la que les dejaba claro que tienen que cumplir con la nueva normativa: el Salamanca UDS, el Guijuelo y el Unionistas tendrán que someterse a pruebas serológicas o similares entre 24 y 72 horas antes de competir en tierras gallegas, además de comunicar a sus autoridades distintos aspectos como los miembros que irán en la expedición, la fecha y hora de llegada, el lugar de alojamiento o la declaración responsable.

En los clubes salmantinos se han tomado la noticia con resignación y consideran que al no tener que ser a través de una PCR, mucho más costosa, sí que pueden hacer frente al desembolso de las pruebas serológicas u otras similares como la de antígenos que está haciendo el Unionistas.

El primero que tendrá que ir a Galicia el fin de semana del 17 y 18 de octubre será el Salamanca UDS para jugar contra el Deportivo en Riazor. “Nosotros nos estamos haciendo pruebas habitualmente y la nueva norma no va a ser ningún impedimento. Nos haremos los test antes de los partidos”, recalca el director general, Rafa Dueñas. Una opinión similar tienen el Unionistas y el Guijuelo: “Si es la normativa, habrá que cumplirla”.

La Xunta de Galicia considera que no ha tomado ninguna medida que vaya contra el Protocolo para la vuelta de las competiciones no profesional y según indicaba Iusport, en el Gobierno gallego consideran que tenían que actuar de alguna manera ante la evolución del coronavirus. No hay un acuerdo todavía a nivel nacional sobre qué tipo de pruebas y en qué tiempo hay que realizarlas y han sido los primeros en tomar la medida.

Quedan dos semanas para el inicio de la Segunda B y tiempo de sobra para que los distintos organismos saquen nuevas normas, pero de momento el Salamanca, el Unionistas y el Guijuelo ya saben lo que tienen que hacer para jugar en Galicia.