Lolo Escobar: “El equipo está bastante preocupado por si hay algún positivo más”

El vestuario del Salamanca UDS redobló este viernes su preocupación por el coronavirus: si el positivo de Uxío, notificado a las puertas de enfrentarse al Lealtad, ya había dejado “tocada” a la plantilla, el nuevo caso confirmado dentro del vestuario, el del lateral diestro asturiano Nacho López, ha encendido del todo las alarmas: “El equipo está bastante preocupado por esta situación. Tenemos la incertidumbre de que alguno más puede haberlo pillado”, reconoció sin paños calientes Lolo Escobar, tras sumar el segundo caso en menos de una semana y comenzar a revolotear en el ambiente la amenaza del ‘brote’, que llevaría aparejado consigo, tal y como indica el protocolo de la RFEF, de un parón total durante diez días de toda la plantilla y que ya ha sufrido en sus carnes el CD Guijuelo.

Para empezar, el choque ante el Real Oviedo Vetusta no está garantizado que se juegue: “Yo puedo tener mi opinión —dijo Escobar—, pero quien decide es la Federación. Se les pasó el informe de que Uxío había dado positivo y dijeron que había que jugar. Mentalmente no estábamos demasiado preparados antes de salir a calentar por si había un positivo más, que finalmente lo ha habido ahora. No creo que fueran las mejores circunstancias, pero no me gusta poner excusas. Se jugó, tuvimos opciones para ganar y no supimos rematar. Ahora, con este segundo positivo se ha vuelto a hacer lo mismo: se notifica el positivo y hay que esperar a lo que decida el protocolo de la Federación, que es que a partir del positivo confirmado deben de pasar 48 horas y el domingo (con el conjunto ya en Oviedo) nos repetirán las pruebas a todos. El protocolo dice que si todos salen negativos hay que jugar y es a lo que nos ajustamos”, señaló los pasos a dar tras el positivo confirmado de Nacho López, y que ha hecho saltar las alarmas en el vestuario.