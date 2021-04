Lolo da cariño a Arroyo tras sus fallos en defensa

El lateral colombiano Anderson Arroyo está rindiendo a gran nivel en la faceta ofensiva pero en la defensiva lleva dos partidos siendo protagonista en los goles encajados. El técnico del Salamanca, Lolo Escobar, antes de iniciar el entrenamiento en la tarde este miércoles en los Anexos le citaba a una pequeña charla en privado al margen del grupo en tono conciliador. El técnico extremeño buscaba elevar el ánimo de Anderson Arroyo y es que necesita a todos los jugadores enchufados en esta recta final de campeonato.

El colombiano Anderson Arroyo tuvo un inicio de campeonato muy complicado con la enésima pifia administrativa del Salamanca a la hora de preparar la documentación de su fichaje, algo que le impidió disputar los primeros encuentros. Ya con desventaja competitiva frente al resto de sus compañeros fue ganándose protagonismo aunque fue con la llegada de Lolo Escobar cuando se ha visto su mejor versión, en especial en la vocación ofensiva que tiene con un potente físico.

Arroyo en Santiago estuvo involucrado en la jugada del gol del empate del Compostela. Un balón colgado le rebota en su cuerpo tras fallar en el despeje y a continuación Ayala tampoco acierta a salvar el balón y los gallegos igualan el encuentro. En el gol del Lealtad falla en el despeje y después no tapa el centro, aunque no fue el único que no estuvo atento en la jugada decisiva para evitar el tanto del Lealtad. Escobar este miércoles le dio cariño y es que le necesita a tope para lo que queda y con los pocos efectivos que tiene necesita gente que sume y no más restas.