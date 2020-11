La felicidad de Antonio Pino, delantero del Guijuelo: “No sé explicar la facilidad que tengo para hacer goles en el Guijuelo”

Antonio Pino fue el ‘ejecutor’ del Salamanca UDS en el derbi con sus dos goles, iniciando de la mejor manera posible una nueva etapa en las filas del Guijuelo, donde siempre ha destacado.

–El Guijuelo gana el derbi y con dos goles suyos. Estará contento.

–Estuvimos bien y era un partido importante además de que fuera n derbi, porque teníamos muchas ganas de ganar. Además tuve la suerte de meter los dos goles, pero es que el trabajo del equipo fue muy bueno. Con el nivel que dimos, ahora tenemos que seguir así y mantener esa línea.

–¿Gusta más marcar en un derbi?

–Da igual el día. Esta temporada, por lo atípica que es, va a ser importante marcar todos los domingos. Además estos goles sirvieron para que consiguiéramos la primera victoria y poder estar más tranquilos para tener confianza en el trabajo.

–Fueron dos goles muy distintos.

–Con Abraham me entiendo muy bien y nos vamos conociendo mucho más los dos. Me puso un buen pase que el defensa no pudo interceptar y se me quedó bien. En el otro tuve la fortuna de que la tocó un compañero en una jugada ensayada, yo en el segundo palo, lo típico es que al año lleguen ahí 2 o 3 balones y me tocó. Sirvió para darnos un punto de tranquilidad para el resto del partido.

–Ya ha iniciado otra nueva cuenta en el Guijuelo, demostrando que no se le da nada mal.

–Lo he comentado varias veces. En otros equipos he tenido un rendimiento brutal, pero mis cifras goleadoras no han sido tan buenas como aquí. No sé explicar por qué tengo esa facilidad de hacer goles en el Guijuelo.

–Lo que ha demostrado es que va a poniéndose a tono tras tener que parar en pretemporada.

–Me sentí bastante cómodo, aunque el partido se me hizo un poco largo. Poco a poco voy cogiendo el nivel que me falta para estar a tope un partido entero y cuando lo consiga daré mucho al equipo.

–Y la competencia con Lolo Plá será muy buena para el equipo.

–Es un gran jugador con mucho potencial. Hemos tenido la suerte de no estar yo primero y ahora él. El equipo necesita a todos y estamos deseando que se ponga bien y después que decida el míster.

–¿Cuál debe ser el objetivo del Guijuelo?

–Todos queremos entrar en la famosa Segunda B Pro, y con la humildad que tenemos y el club que somos lo vamos a intentar.

–Y con la propuesta, distinta a la habitual, de los Montes.

–Cuando te llama el entrenador y te explica su idea, a los que nos gusta tener el balón nos entusiasmo. Con los jugadores que tenemos nos irá muy bien y estamos muy contentos.