La era Lovato toca fondo: el Salamanca UDS, sumido en la desilusión

La era Manuel Lovato ha tocado fondo. Después de años de una línea de decadencia muy marcada, el Salamanca se encuentra en una situación dramática en la zona de descenso a Tercera RFEF. Desde que el mexicano diera un paso al frente para comenzar a gestionar de primera mano el club, en la temporada 2018-2019, nunca el proyecto salmantino había estado en una situación de desilusión y decepción como hasta ahora. El club de Manuel Lovato está en puestos de descenso a la Tercera RFEF, que viene a ser la quinta categoría del fútbol nacional.

El Salamanca está con 17 puntos y un partido menos a cuatro puntos de la permanencia, cuando el objetivo real era estar en playoff de ascenso, reto que se ve muy lejos a 10 puntos. El estadio Helmántico lleva toda la temporada rondando el millar de espectadores, dejando estampas de vacío y abandono. La distancia de la afición con Manuel Lovato y Rafa Dueñas cada vez va a más. El presidente y dueño del club lleva más de dos años sin aparecer por Salamanca y gestiona el club desde México a más de 10.000 kilómetros de distancia.

El camino hasta llegar a este punto dramático ha sido tortuoso con 106 jugadores en las cuatro temporadas, donde la inmensa mayoría no han rendido a la altura que se espera de ellos y con casi una decena de entrenadores con espectáculos circenses como no llegar a debutar por no tener título o los periodos en los que el equipo competía sin entrenador con título en el banquillo pese a las multas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras años de desgaste de un proyecto que arrancó con sueños de ir al fútbol profesional, el Salamanca vive sus peores momentos de la era Manuel Lovato.