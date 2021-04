La Cultural frena al Unionistas en el inicio de la segunda fase (0-1)

El Unionistas ha comenzado la segunda fase en busca del playoff de ascenso a Segunda División con una derrota frente a la Cultural Leonesa por 0-1. Un tanto de Mario Sánchez en el inicio de la segunda mitad ha decidido un encuentro en el que los salmantinos únicamente han creado peligro en el último cuarto de hora.

Lo mejor de la primera mitad pasó en su inicio. La Cultural salió volcada y dispuso de dos ocasiones, primero con una volea de Luque que obligó a Serna a despejar a córner y después en una contra en la que Bravo se internó en el área pero disparó demasiado cruzado.

El Unionistas no tardó en reaccionar y provocó un par de esquinas seguidos, pero después el encuentro se calmó y apenas se pisaron las áreas. Charros y leoneses no estaban incómodos con el resultado y les preocupaba más no conceder oportunidades al rival que buscar la suya propia. Y si no se tira a puerta no hay goles y con el 0-0 se llegó al descanso.

En los vestuarios se quedaba Carlos de la Nava, por el que salía Cris Montes, y a los 47 minutos llegaba el mazazo: Héctor trazaba una diagonal y Mario Sánchez, aprovechando una de las pocas veces que el Unionistas estaba descolocado en toda la temporada, batía a placer a Serna.

Tocaba reaccionar después de recuperarse del disgusto, a pesar de que la Cultural amenazaba con las contras. Hernán Pérez dio un vuelco al equipo con cuatro cambios para el tramo final y llegaron los mejores momentos de los charros en el último cuarto de hora. Pudo llegar el empate en sendos cabezazos de Mario Gómez y Dieguito y el Unionistas reclamó un penalti por mano, que pareció, justo cuando se cumplía el minuto 90. Un disparo alto de Cris Montes fue el último intento sin suerte del equipo salmantino.