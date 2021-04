Jon Rojo, del Unionistas, se muestra optimista: “El Burgos tiene un equipazo pero estoy seguro de que vamos a ponérselo difícil”

Jon Rojo (Bilbao, 24 años) tras jugar en el Athletic B en las tres últimas campañas en Segunda División B está cuajando una gran campaña en el Unionistas y prueba de ello es que pese a ser lateral izquierdo ha conseguido anotar tres goles, algo impensable en sus cursos anteriores. El excachorro fue un fijo para Gaizka Garitano y Solabarrieta en la 2018-2019. En aquel equipo coincidió con el famoso trompetista del Athletic Asier Villalibre. Rojo se muestra optimista de cara a que el Unionistas juegue los playoff a Segunda División y a que el Athletic por fin pueda ganar una final de Copa del Rey, aunque en lo de sacar la gabarra tiene sus dudas por la pandemia del coronavirus. “El Burgos tiene un equipazo pero estoy seguro de que vamos a ponerles las cosas difíciles”, reconoce el incisivo lateral izquierdo del cuadro salmantino.

–¿Recuperados de la derrota ante la Cultural Leonesa?

–Por sensaciones y por cómo competimos con un rival de ese nivel, pese a resultado, dimos la imagen de que podemos competir con cualquiera y ese es en el camino en el que tenemos que seguir.

–Hernán Pérez, técnico del Unionistas, habla de que con 9 de los 15 puntos que quedan les puede valer para ir a playoff de ascenso a Segunda...

–Necesitamos un par de victorias para sentirlo más cerca. Ojalá podamos tener una buena dinámica de resultados como tuvimos meses atrás y es que sería muy importante sumar dos o tres victorias.

–En esa racha de triunfos el equipo ofrecía una sensación de imbatibilidad...

–El fútbol son dinámicas, buenas y malas. Intentaremos volver a esa situación pero lo que está claro es que podemos plantarle cara a cualquier equipo y lo hemos demostrado se haya dado o no los resultados.

–No marca desde el 21 de febrero...

–Risas. He acostumbrado mal a la afición con lo de los goles. He marcado tres tantos en esta campaña pero a lo largo de mi carrera nunca he sido un goleador al jugar de lateral izquierdo. Estoy cómodo y con mucha confianza y van saliendo las cosas en el terreno de juego. Este año he descubierto otro modelo de juego y es que en el Athletic B pasabas casi todo el tiempo atacando por la idea de fútbol que tienen allí en el club. Pero, vamos, que nunca había metido tantos goles como aquí. He descubierto una nueva faceta en mi juego que no conocía.

–¿Muy dolido por la final de Copa del Rey perdida ante la Real Sociedad?

–Fue una auténtica pena por el partido que era, por el rival y por llevar tantos años esperando, pero ahora tienen otra oportunidad ante el Barcelona y ojalá esta vez salga bien y podamos por fin volver a ganar la Copa.

–¿Y contra el Barcelona sacan la gabarra?

–No sé si es el año más adecuado para sacar la gabarra por lo de pandemia. Ante el Barcelona el Athletic estará más cómodo en ese papel de jugar sin la presión de ser favoritos. Les viene mejor ese rol para la final.

–El sábado en El Plantío ante el Burgos les espera un partido muy complicado...

–Sí, es el equipo más potente de nuestro grupo. Tienen un equipazo pero hemos demostrado a lo largo de esta temporada que fuera de casa hemos conseguidos incluso mejores resultados que en casa. Estoy seguro de que vamos a competirlo y vamos a ponerles las cosas difíciles.

–Ya ha jugado dos playoff de ascenso en los últimos tres años...

–Sí, con el Athletic B nos metimos dos veces en las últimas tres campañas pero nos eliminaron en la primera ronda en las dos ocasiones. Es una experiencia muy bonita de vivir. Son encuentros muy disputados y si conseguimos meternos podemos dar guerra con ese tipo de partidos al ser tan cerrados.

–¿Va a renovar con el Unionistas para la próxima temporada?

–Tengo contrato hasta final de temporada. Cuando acabe la campaña nos sentaremos, hablaremos y veremos qué nos depara el futuro. Es pronto todavía para pensar en eso. Queda mucho.